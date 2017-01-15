أمانة الشرقية تطرح 10 مبادرات للتخطيط الحضري

الدمام-حمودالزهراني

استضافت أمانة المنطقة الشرقية ورشة عمل” مبادرة آلية إنشاء المباني بالتزامن مع تطوير المخططات” بالتعاون مع مركز تحقيق الأهداف بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وبتوجيهات معالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، بمشاركة كافة الأمانات في المملكة، والتي أقيمت في فندق الشيراتون بمدينة الدمام بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ، ومستشار مكتب معالي الوزير الدكتور إبراهيم البطحي .

وأوضح مدير عام أدارة العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن معالي أمين المنطقة الشرقية وجه دعوات إألى كافة أمانات المملكة للمشاركة في هذه الورشة، وذلك بهدف الاطلاع على تجربة أمانة المنطقة الشرقية في تطبيق آلية إنشاء المباني بالتزامن مع تطوير المخططات والتجارب المشابهة لدى الأمانات الأخرى للتوصل إلى أفضل الإجراءات التطبيقية ليتم تعميمها على كافة الأمانات بالمملكة،

وحضر ورشة العمل أيضاً وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالأمانة المهندس جمال بن ناصر الملحم ووكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله القرني، ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس فيصل بن عبدالله الثاني، ومدير عام التخطيط العمراني بالأمانة المهندس مازن بن عادل بخرجي ورؤساء البلديات ومدراء الإدارات في أمانة المنطقة الشرقية .وأضاف الصفيان: حضر ورشة العمل منسوبو الأمانات في المملكة والذين شاركوا في ورشة العمل،

وعرضت من خلالها أمانة جدة تجربتها، وقدمها مدير المشاريع الريادية المهندس ساري محمد الحربي ونائب مدير عام التخطيط العمراني المهندس عبود ظافر القحطاني، وأيضاً أمانة العاصمة المقدسة عرضت تجربتها، وقدمها المهندس عبدالعزيز علي الصوفي من إدارة رخص البناء والمهندس ممدوح علي هوساوي من إدارة التخطيط.

هذا والقى وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ كلمة بورشة العمل قال فيها: إن مبادرات أمانة المنطقة الشرقية ليست غريبة، فدائماً نجد الكثير من المبادرات، والتي تسعى من خلالها الأمانة إلى تحسين العمل، فالوزارة تسعد من المبادرات التي تقوم بعملها الأمانات؛ حيث هناك جهد بذل من الأمانات لتحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات.

وأضاف آل الشيخ: إن وزارة الشؤون البلدية والقروية دائما تحت الأنظار ويضعنا دائما تحت تحد لتسهيل وتفعيل الخدمات للمواطنين بكل الإجراءات، والجزء المهم هو الاستماع إلى رغباتهم ورفع الشفافية وإعطاء المواطن حقه تنفيذا لتوجيهات ولاة الأمر في التميز بالخدمات التي تقدم للمواطنين.

وبيّن الدكتور عبدالرحمن ال الشيخ أن هناك اختلافا في بعض الإجراءات بين الأمانات، وهو اجتهاد من الأمانة ولذلك حرصنا بجزء مهم من البرنامج التحول البلدي لتحسين هذه الصورة وهي الخدمة .

وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن: إن اعتماد المخططات تدخل في تحد لإنجازها في أقل وقت؛ حيث استطعنا في احدى الأمانات اعتماد مخطط خلال خمسة أيام .

من جهته قال معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في كلمه افتتاحية للورشة: يتشرف المختصون بأمانة المنطقة الشرقية باستضافتكم في ورشة العمل التي وجه بإقامتها معالي وزير الشئون البلدية والقروية لنتبادل الخبرات، ولنناقش إحدى المبادرات التي تقدم للوطن والمواطنين من مستثمرين وافراد خدمات جليلة فيما يتعلق بتطوير العمران، بما يتواكب مع النمو السكاني وتوفير بيئة عمرانية مستدامة،

و بشكل سريع وهي (مبادرة إنشاء المباني بالتزامن مع تطوير المخططات).وأضاف الجبير: يمكن من خلال شركائنا من المستثمرين في القطاع الخاص من تنمية المخططات بشكل سريع، من خلال السماح لهم بإنشاء المباني مع تطوير البنى التحتية بشكل متزامن مما يوفر الوقت ويقلص الهدر في الموارد، ويساهم في تسريع عجلة التنمية، وتوفير عدد أكبر من المساكن والخدمات للمواطنين.

وأشار معالي أمين المنطقة الشرقية أن الأمانة قدمت 10 مبادرات إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية ليستفاد منها بقية الأمانات في المملكة، حيث هناك 4 مبادرات؛ منها مخصصة للتخطيط .

وذلك لنتابع مسيرتنا سويا تحقيقا لأهداف برنامج التحول البلدي الذي بلورته وزارة الشئون البلدية والقروية كجزء لايتجزأ من برنامج التحول الوطني 2020 الرامية إلى تحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة- حفظها الله- 2030.أسا الله لكم جميعا التوفيق والسداد في هذه الورشة، ونأمل أن نصل في ختامها إلى آلية موحدة، نستطيع أن تطبقها كافة الأمانات بمملكتنا الغالية. وبين مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية أنه بعد ذلك استعرضت أمانة المنطقة الشرقية تجربتها في تطوير التخطيط العمراني في الشرقية،

وقدمت نبذة عن أهم البرامج التطويرية ومبادرة إنشاء المباني بالتزامن مع تطوير المخططات والتي قدمها مدير عام التخطيط العمراني في أمانة المنطقة الشرقية المهندس مازن بن عادل بخرجي، والتي تم طرح الأهداف من المبادرة وهي اختصار الوقت المقضي لإنجاز المخططات من خلال تنفيذ مرحلة إنشاء المباني مع مرحلة تنفيذ البنى التحتية قبل اعتماد المخطط نهائياً،

وتقليص هدر الموارد المالية المترتبة على تكرار أعمال الحفر وغيرها لربط شبكات البنية التحتية بالمبنى بعد الانتهاء من تنفيذها، وتوفير تكلفة المنشآت على المطور العقاري والمواطنين من خلال سرعة إنجاز المخططات وتمكن المطور من تسويق منتجه العمراني بشكل أفضل من خلال عرض نماذج فعلية للمباني والوحدات أثناء تنفيذ المخطط، وتوفير عدد أكبر من الوحدات السكنية في مدة زمنية أقل، وهو ما يساهم جزئياً في حل مشكلة الإسكان وتجانس النمط العمراني للمباني بالمخطط .