أمانة الشرقية تعتزم الاستثمار في المدن الذكية

تعتزم أمانة الشرقية ممثلة في الإدارة العامة للكهرباء والإنارة الاستثمار في المدن الذكية

و وضع خطة استثمارية في تشغيل و صيانة أعمدة الكهرباء و الإنارة المنتشرة في شوارع وأحياء المنطقة الشرقية

و الاستفادة منها في تقديم خدمات التقنية .

و أوضح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة محمد بن عبد العزيز الصفيان , أن الإدارة العامة للكهرباء

و الإنارة اتفقت مع شركات متخصصة في تخفيض استهلاك التيار الكهربائي المعروفة باسم (ICT) لتحويل أعمدة الإنارة في مدينة الدمام الي نظام (LED)،

كما تم الاتفاق مع شركات متخصصة في الجانب التقني وذلك للاستفادة من أعمدة الإنارة

من خلال تركيب أجهزة تزويد خدمات الإنترنت في أعمدة الإنارة.

و أفاد أن الإدارة العامة للكهرباء و الإنارة عملت على ترقيم أعمدة الإنارة بنظام (GIS) الذي يتم عن طريقه

توفير قاعدة بيانات لعناصر شبكة الإنارة و رفع إحداثياتها و عرضها على نظام الخرائط العالمية ،

وذلك لسرعة الوصول إلى بلاغات عناصر شبكة الإنارة .