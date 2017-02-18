أمانة الشرقية تفصل كهرباء الحدائق احترازيا

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الدمام – البلاد

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية الكهرباء احترازياً على بعض الحدائق في حاضرة الدمام ، وذلك لسلامة مرتادي هذه الحدائق نظراً لهطول أمطار غزيرة على المنطقة.

كما بلغت كميات الأمطار التي تم تصريفها وضخها إلى مياه الخليج عبر محطات تصريف مياه الأمطار بالإضافة إلى محطات الأنفاق على مستوى حاضرة الدمام أكثر من مليون و 100 ألف متر مكعب ، و تعادل 70 ملم منذ هطول الأمطار من الساعة الخامسة عصرا و حتى الساعة 8 من مساء الخميس الماضي.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الحدائق التي تم قطع الكهرباء عنها احترازياً هي حديقة حي النخيل والبادية والجامعيين، والنزهة والروضة وعبدالله فؤاد والجلوية والأثيروالخالدية والمريكبات والروضة والنخيل، مشيراً إلى أن قطع الكهرباء جاء احترازياً نظرا لغزارة هطول الأمطار على المنطقة، وحفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين من أي طارئ قد يحدث من الكهرباء حفاظاً على سلامة الجميع.

وبين أنه تم تصريف كميات من مياه الأمطار التي تشهدها المنطقة الشرقية إلى الخليج العربي بتشغيل محطات تصريف الأمطار التي تبلغ 43 محطة بكامل طاقتها الاستيعابية ، وما زالت تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية حتى الآن نظراً لغزارة الأمطار التي تشهدها المنطقة مفيداً أنه تم توزيع فريق العمل من مختلف التخصصات من مهندسين ومراقبين وعمال بهدف المرور المستمر على المناطق المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار لتطبيق خطة العمل والمتابعة والتقييم.

ودعا الصفيان المواطنين والمقيمين إلى عدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء وأماكن تجمعات المياه حفاظا على سلامتهم وكذلك إلى عدم التردد في الإبلاغ في حال وجود ملاحظات أو استفسارات خلال هطول الأمطار بالاتصال على 940 الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لأمانة المنطقة الشرقية.