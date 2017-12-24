أمانة الشرقية : ٣ ملايين زائر للبوابة الرقمية للأمانة ونصف مليون مستفيد

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن استقبال البوابة الرقمية لأمانة المنطقة الشرقية أكثر من 3 ملايين زائر بمعدل 3400 زائر يومياً،

فيما تقدم خدماتها الرقمية لأكثر من نصف مليون مستفيد مسجلين ضمن قواعد البيانات الخاصة بها بخدمات تجاوزت 60 خدمة رقمية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان،

أن البوابة الرقمية لأمانة الشرقية قامت خلال الفترة الماضية بإرسال أكثر من 7 ملايين رسالة نصية قصيرة “SMS “،

مشيرا الى أن البوابة تلقت أكثر من 1.8 مليون عملية طلب رقمياً شملت الخدمات

والتراخيص والمناقصات والاستثمارات والسداد والملاحظات والبلاغات،

وكذلك خدمات عبر المنظومة الإلكترونية المتنوعة كالتطبيقات الداخلية والبوابة الرقمية وتطبيقات الجوال والبريد الإلكتروني ومركز (940)

ومركز تحقيق رضا المستفيدين وقنوات التواصل الإلكترونية التفاعلية المختلفة.

ولفت الى أن العمليات الإجرائية الرقمية تجاوزت الـ 4 ملايين عملية إجرائية إلكترونية وبلغ عدد مشتركي قناة الأمانة في تويتر أكثر من 220 ألف مشترك،

فيما بلغ عدد التراخيص الصادرة 280 ألف رخصة موزعة على الرخص المهنية والصحية والفنية والمشاريع والحفريات .

وكشف الصفيان أن عدد الوثائق المؤرشفة إلكترونياً بلغ 8 ملايين وثيقة بمختلف

الأنظمة الرقمية وتتجاوز نسبة عدد المستفيدين الذين تتم خدمتهم آلياً أكثر من 90%

من عموم مستفيدي خدمات الأمانة دون الحاجة للزيارة الحضورية للتيسير عليهم واختصار الجهد والوقت وتتم خدمتهم عبر قرابة 3600 موظف.

وأوضح أنه انطلاقاً من تدشين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لمبادرة (رقمي)

للتحول الرقمي وبمتابعة مستمرة من سمو نائبه ، تم إطلاق المنظومة الرقمية الشاملة والتي تهدف الى إتاحة الفرصة

لعموم المستفيدين لتلقي الخدمات والتواصل إلكترونياً مع الأمانة دون الحاجة إلى زيارتها حضورياً لما تتميز به من

امكانيات تفاعلية مع المستفيدين وخدمتهم إلكترونياً وإمكانية تلقي خدمات الأمانة، بالإضافة إلى رسائل الجوال القصيرة SMS

وتنوع هذه القنوات يتيح التفاعل مع كافة شرائح المجتمع وراحتهم.

ونوه أن المنظومة الإلكترونية ساهمت في خلق بيئة شراكة تبادلية مع المواطنين والمقيمين حيث ترتبط بمجموعة من التطبيقات الإلكترونية بالأمانة،

كونها تتكامل آلياً مع الأنظمة الداخلية والخارجية للأمانة، والإشعارات الإلكترونية التي تصل إلى الموظف المسؤول عن الطلبات والجهات المختصة،

وكذلك المستفيد طالب الخدمة لمتابعة خدمته وطلبه آلياً من خلال استقباله لرسائل الجوال أو زيارة بوابة الأمانة،

مما يسهم في التيسير على المستفيدين وتقديم المعلومات الخاصة بمسار طلبهم دون عناء.

وأكد الصفيان أن هذه الجهود تأتي لتترجم توجهات الدولة حفظها الله في رؤية 2030 وخطط التحول الوطني 2020

حيث تمهد المنظومة الرقمية للأمانة لتحقيق مفهوم المدن الذكية والتشغيل الشامل لإدارة عمليات المنطقة الشرقية “EamanaCOP” وأداة لصنّاع القرار،

مشيرا الى أنه تم إبرام اتفاقيات مع معظم الجهات والمقاولين لضمان الجودة بالأداء،

وتتميز المنظومة الرقمية الشاملة بارتباطها بمجموعة من مؤشرات الأداء والقياس «KPIS»

والتدفق الإجرائي بهدف متابعة جودة الخدمات المقدمة من خلال الأنظمة المختلفة.

ولفت الى أنه يتم دورياً مراجعة الأعمال المختلفة وتلقي الملاحظات ونشر الاستبيانات التي تهدف إلى ضمان التحسين المستمر و الارتقاء بالجودة،

مشددا على أن الأنظمة تتميز بتفاعلها واستجابتها إلكترونياً مع المستفيدين وتعتمد على مفهوم الحوسبة السحابية وترتبط بمجموعة من القنوات التفاعلية المتنوعة

وكذلك تطبيقات هواتف الجوال الذكية وخدمة واتساب والبريد الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعية كفيسبوك وتويتر وغيرها لتتاح أمام المستفيد

أكثر من قناة ووسيلة لضمان وصول طلبه وصوته وملاحظته ومشاركته بكل يسر وسهولة.

يذكر أن عدداً من القطاعات المختلفة قامت بالارتباط الآلي مع منظومة الأمانة الرقمية فيما قامت جهات حكومية بزيارات لأمانة المنطقة الشرقية

بهدف الاستفادة من تجربتها الرقمية والاطلاع على جهود الأمانة الرقمية كوحدة التحول الرقمي و(يسّر)

التابعين لوزارة التخطيط والاتصالات ومجموعة من الفرق التابعين للتعليم وشركة الكهرباء وبنك التنمية الاجتماعي ووزارة الدفاع وفريق من أمانة منطقة

الجوف والأحساء وجدة والعديد من الجهات الحكومية داخل وخارج المنطقة الشرقية للاستفادة من التجربة الرقمية للأمانة.