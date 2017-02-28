أمانة الطائف تطلق مبادرتي النظافة والحفاظ على المكتسبات الوطنية

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الطائف – البلاد

أطلقت أمانة الطائف, مبادرتين توعويتين ،الأولى ” مبادرة النظافة “بمركزي الشفا والهدا ،والثانية “مبادرة الحفاظ على المكتسبات الوطنية ” للتوعية من السلوكيات السلبية في الكتابات العشوائية على الجسور والأنفاق، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأمنية المختصة، وتأتي ضمن مشروع منطقة مكة المكرمة “كيف نكون قدوة” .

وقامت مجموعة من طلاب مدارس التعليم بالمحافظة, بتوزيع المطبوعات والهدايا التوعوية وباقات الزهور والورود على العابرين بطريقي الهدا والشفا، تعزيزاً للوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المرافق العامة ودعم جهود أصدقاء البيئة من خلال عدم رمي النفايات في المواقع السياحية، فيما شارك طلاب والمتدربون بالمعهد الصناعي في طلاء الكتابات العشوائية في الجسور والأنفاق وصيانتها .

وأوضح أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج, أن الأمانة فعلت مبادراتها منذ وقت مبكر ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وتم اتخاذ خطوات عديدة سعياً لتحقيق أهداف المشروع الرامية إلى تعزيز مفهوم القدوة سواء في العمل أو السلوك العام في كل موقع، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء الإداري والفني لمنسوبي الأمانة، بالإضافة إلى جودة المخرجات النهائية للمشروعات التنموية والتطويرية التي تخدم الأهالي.

وبين أن الأمانة تعمل على تنظيم وإقامة مجموعة متناغمة من البرامج والأنشطة المحققة لأهداف مشروع منطقة مكة المكرمة “كيف نكون قدوة”، وحث منسوبيها على التميز في العمل، والتحلي بالأخلاق الإسلامية الفاضلة، والبدء في نموذج القدوة في الأعمال والتصرفات للوصول إلى ارتقاء فكري وسلوكي يكون له أثره في المجتمع.

يذكر أن أمانة الطائف وجهت عشر بلديات مرتبطة بها للمشاركة الفاعلة في برنامج (كيف نكون قدوة)، وتضمين المطبوعات واللوحات الإعلانية والدعائية، والعمل على ترجمة ذلك من خلال المبادرات المختلفة،وقامت أمانة الطائف بتركيب عدد من اللوحات الدعائية لمبادرة ملتقى مكة الثقافي في مختلف المباني والمنشآت التابعة للأمانة و12 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية.