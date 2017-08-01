أمانة الطائف تغلق مطبخا مخالفا

الطائف- البلاد

أغلقت الإدارة العامة للأسواق بأمانة الطائف مطبخاً تمثلت مخالفاته في تدني مستوى النظافة، وسوء أدوات الطهي، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، إضافة إلى الذبح بمسلخ داخله وكذلك حظيرة للأغنام وعدم تشغيل مصائد الحشرات.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن المخالفات الصحية المضبوطة استدعت الإغلاق الفوري للمطبخ لحين تصحيح أوضاعه، والالتزام بالاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية تطبق غرامات رادعة بحق المتهاونين بتطبيق الاشتراطات الصحية.

يذكر أن أمانة الطائف ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية, تكثف حملاتها الرقابية التوعوية على المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية وجميع الأنشطة المتعلقة بصحة المستهلك خلال موسم الصيف، نظراً للإقبال المتزايد على المحافظة من المصطافين والسياح.