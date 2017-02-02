أمانة العاصمة المقدسة تفتتح بيت مكة في الجنادرية 31

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تشارك أمانة العاصمة ألمقدسة ببيت مكة المميز في جناح منطقة مكة المكرمة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31″، وذلك ضمن فعاليات المهرجان .

واطلع مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على وكالة الشؤون التنموية الدكتور هشام الفالح:

على آخر الاستعدادات والتجهيزات ببيت مكة الذي افتتح أمس، وما يحويه من الأقسام والمقتنيات التراثية.

التي تبرز العادات والتقاليد والقيم والفنون والحرف والمهارات وشتى المعارف الشعبية، كما شاهد جاهزية بيت مكة لاستقبال الزوار .

وأوضح المشرف على بيت مكة بالجنادرية المهندس رائد سمرقندي، أن تجهيزات البيت المكي جرت منذ وقت مبكر.

بمتابعة معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامه بن فضل البار:

حيث شُكلت اللجان لوضع الخطط لتنفيذ البيت المكي داخل منطقة مكة المكرمة بالجنادرية بالصورة التي تليق بالحضارة المكية القديمة.

فيما كلف نخبه من مهندسي الأمانه والمختصين للإشراف على التنظيم .

وأشار إلى أن الأمانة جهزت بيتاً مميزا ، يضم العديد من الاقسام والمقتنيات والفنون التي أبدعها وصاغها سكان مكة عبر تجاربهم الطويلة.

وورثت لجيل بعد جيل، وكونت ثقافات مميزة تربط الفرد بالجماعة وتصل حداثة الحاضر بأصالة الماضي.

وبيّن سمرقندي إلى أن البيت سيبدأ استقبال الزائرين منذ اليوم الأول للمهرجان.

حيث اتبعت أحدث التقنيات في مجال الاستقبال والإرشاد السياحي وذلك من خلال الإرشاد الصوتي والمصور.

مع توفير المستلزمات التي يمكن من خلالها تعريف الزائر بمحتويات البيت باللغتين العربية والإنجليزية .

وجرى تخصيص عدد من الموظفين لمباشرة استقبال الزوار بالزي المكي الأصيل.

إضافة إلى بعض الأغاني الوطنية والعروض والألعاب الشعبية التي تضفي على المهرجان أجواء تراثية مميزة وتستقطب الزائرين .