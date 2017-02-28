أمانة المدينة تزيل تعديات على أراض حكومية

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المدينة المنورة -جازي الشريف

قامت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في بلدية البيداء بإزالة عدد من الاعتداءات على الأراضي الحكومية البيضاء الواقعة بجوار أحد المخططات السكنية. و ذكر المهندس ماجد القرافي رئيس بلدية البيداء بأن المساحات المعتدى عليها بلغت أكثر 11 ألف م2 وذلك بقيام مجهولين بالتعدي عليها والبدء بتقسيمها وتغيير معالم الأرض بوضع بعض الشبوك والبراميل والبلوك والعقوم الترابية .

وأضاف القرافي بأنه قد تم وقوف المختصين على الموقع بالتعاون مع الدوريات الأمنية وتم إزالة جميع التعديات المذكورة.

من جانب آخر أهابت الأمانة بالمواطنين بعدم الشراء من المسوقين للأراضي الوهمية.