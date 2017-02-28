العدد 21859 28 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

أمانة المدينة تزيل تعديات على أراض حكومية

0 تعليق 6 مشاهدة
أمانة المدينة تزيل تعديات على أراض حكومية
شارك عبر واتساب

المدينة المنورة -جازي الشريف

قامت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في بلدية البيداء بإزالة عدد من الاعتداءات على الأراضي الحكومية البيضاء الواقعة بجوار أحد المخططات السكنية. و ذكر المهندس ماجد القرافي رئيس بلدية البيداء بأن المساحات المعتدى عليها بلغت أكثر 11 ألف م2 وذلك بقيام مجهولين بالتعدي عليها والبدء بتقسيمها وتغيير معالم الأرض بوضع بعض الشبوك والبراميل والبلوك والعقوم الترابية .

وأضاف القرافي بأنه قد تم وقوف المختصين على الموقع بالتعاون مع الدوريات الأمنية وتم إزالة جميع التعديات المذكورة.
من جانب آخر أهابت الأمانة بالمواطنين بعدم الشراء من المسوقين للأراضي الوهمية.

الوسوم:

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق