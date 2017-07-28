أمانة المدينة تزيل تعديات

المدينة المنورة- جازي الشريف

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بلدية الصويدرة وبلدية المندسة مواقع اعتداءات على أراضٍ حكومية في مركز الرذايا وعقوم ترابية في مركز المندسة خلال جولات ميدانية ضمن النطاق الإشرافي للبلدية .وأوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات الفرعية والضواحي بأمانة المنطقة المهندس حمزه سبيه, أن الفرق الرقابية التابعة لبلدية الصويدرة قامت أثناء جولاتها الميدانية, بضبط أربع اعتداءات على أراضٍ حكومية في مركز الرذايا وهي عبارة عن أحوشة في طور البناء, وبها غرف حيث تم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات, كما تم ضبط اعتداءات في مركز المندسة وهي عبارة عن عقوم ترابية محاطة بأسلاك شائكة وسعف النخيل وقد تم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات .

وأكد المهندس سبيه, أن الأمانة ستواصل مهامها في متابعة الاعتداءات على الأراضي الحكومية ، كما ستطبق الغرامات المستحقة وفقاً للائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.