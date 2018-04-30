أمانة المدينة تزيل 400 ألف متر تعديات

المدينه المنورة -جازي الشريف

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة تعديات قدرت مساحاتها الإجمالية ما يقارب 400 ألف متر مربع , في عدد من المواقع تمثلت في بناء أحواش , عقوم ترابية , وشبوك , وبيوت مكتملة البناء .

وقال وكيل أمين منطقة المدينة المنورة لشؤون البلديات الفرعية والضواحي المهندس سعود بن هريسان العنزي أن المراقبين في البلديات رصدوا عدد من التعديات في البلديات , مبيناً بأنه في الفريش تم إزالة اعتداءات بلغت 24 ألف متر مربع بحي السحالة , والحليات . و رصدت بلدية العيون اعتداء على أراضِ حكومية بمنطقة الخليل بلغت مساحتها 200 ألف متر مربع , تم الأحداث فيها بالبناء والعقوم استعداداً لزراعتها وقد تم إزالتها بالكامل . كما رصد المراقبون في البلديات الأخرى اعتداءات مماثلة عبارة عن أحواش في طور البناء وعقوم ترابية , مبيناً بأن المساحة الإجمالية التي تم إزالتها 168 ألف متر مربع .

وأهاب العنزي بالمواطنين بعدم التعدي على الأراضي الحكومية؛ سواء بالبيع أو الشراء أو وضع اليد عليها بأي شكل من الأشكال , مؤكداً بأن الأمانة لا تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين . ودعا العنزي المواطنين بالإبلاغ عن أية تعدي يتم رصدة في أي موقع من المواقع وذلك بالإبلاغ عبر طوارىء الأمانة على الرقم ( 940 ) أو عبر حسابات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي .