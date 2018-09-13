أمانة المدينة تعلن موعد سحب قرعة عدد من المنح

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة أسماء 25 مواطنا ممن تمت الموافقة على منحهم قطعاً سكنية بموجب أوامر سامية من المصابين والشهداء المشاركين في عاصفة الحزم , تقديراً لما يقدمه رجال الأمن من تضحيات لخدمة الدين والملك والوطن .

ودعت الأمانة المواطنين الواردة أسماؤهم مراجعة المبنى الرئيس للأمانة ، بطريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوم الثلاثاء الْمُوَافِق 8 محرم 1440هـ الساعة التاسعة صباحا ، مصطحبين معهم الهوية الوطنية وصورة منها، أو الوكالة الشرعية عن الوكلاء، وفي حال عدم حضور أو تخلف المواطن عن القرعة تقوم لجنة المنح بالسحب عنه، وذلك حَسْبَ الأنظمة والتعليمات المتبعة .

أسماء الممنوحين بأوامر سامية :

عبدالله حسن علي الخيبري , جايز قاسم صفوق العنزي , خالد علي عواد البلوي , فهد حميد عتيق البلادي , لافي شامان عواد الشمري , منيف محي عايد المطيري , علي جابر محمد سحاري , علي بلغيث عبدالله السيد , وائل مرعي علي الفيفي , سعود واصل المرواني , عبدالمجيد حبشي هذال الحربي , يوسف مزيد زيد المطيري , شعلان أحمد محمد الشمراني , متعب حمد بخيت الجهني , فيصل لافي عواد العنزي , محمد عواد فضي الجهني , عبدالإله عوض دليم الشمري , محمد حماد سليم البلوي , عبده أحمد جابر العبدلي , عبدالله سليم عبدالله العبيواني , أحمد محمد حميد المحمادي , عبدالله محمد أسعد الكعبي , عبدالله أحمد عبده العبدلي , مقبل سالم سلامه الحويطي.