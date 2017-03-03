أمانة المدينة تنفذ 30 جولة وتغلق 6 مخابز

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المدينة المنورة -جازي الشريف

قامت الفرق الرقابية التابعة لوكالة الخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة خلال الأيام الماضية بعمل أكثر من 30 جولة رقابية على المخابز بجميع أنواعها وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق محمد بن أمين الشتاء بأن الجولة شملت عدداً من أحياء المدينة وتم خلال الجولة ضبط العديد من المخالفات على المخابز منها افتقاد الاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بالوزن المحدد للخبز (510 جرامات) وتم خلال الجولة إغلاق عدد (6) مخابز لعدم التقيد بوزن الخبز ومخالفة الاشتراطات الصحية.

وأضاف محمد الشتاء بأن الأمانة ستقوم بجدولة الزيارات الرقابية على مثل هذه الأنشطة للتأكد من تلافي جميع الملاحظات المتعلقة بالصحة العامة وخاصة في نقصان وزن الأرغفة . وأن هناك تنسيق بين الأمانة والجهات المعنية لمتابعة مخالفة نقصان وزن في الخبز المدعم من قبل الدولة وأن الأمانة والبلديات الفرعية بأجهزتها الرقابية تحذر جميع المحلات من التلاعب في نقص الوزن أو مخالفة الاشتراطات الصحية وتهيب بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ فورا عن أي حالة مشابه والتعاون والتكاتف من اجل القضاء على الغش في أوزان الأرغفة أو غيرها من الملاحظات المتعلقة بالصحة العامة.