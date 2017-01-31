أمانة جدة تحبط بيع مخطط عشوائي

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جدة -إبراهيم المدني

أحبطت بلدية بريمان الفرعية بيع مخطط عشوائي يقع شرق حي الكوثر.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فيصل المالكي أن المخطط العشوائي تقدر مساحته الإجمالية بنحو 600,000 متر مربع تقريبا حيث تمت الإزالة على الطبيعة كما تم إتلاف الشوارع الترابية التي تم تمهيدها بغرض الوصول إلى المخطط العشوائي.

كما قامت البلدية بإزالة مستودعين كان يتم تهيئتهما بشكل مخالف لاستخدامات تخالف نظام البناء في المنطقة وتم تسليم المعترضين إلى قسم الشرطة وذلك ضمن جهود أمانة جدة في المحافظة على الأراضي الحكومية والحد من نشأة العشوائيات إنفاذا للتوجيهات بضرورة تكثف الجولات الميدانية في البلديات الطرفية لحماية الأراضي الحكومية من التعديات ولمكافحة نشأة العشوائيات.