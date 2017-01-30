أمانة جدة تحبط توزيع 7 أطنان من الأسماك الفاسدة

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جدة – إبراهيم المدني

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار محافظة جدة، وإنفاذا لتوجيهات معالي أ.د. هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة، بتكثيف جهود الرقابة الميدانية في نطاق البلديات الفرعية، تمكنت فرق المراقبة في بلدية الجنوب الفرعية من رصد ومداهمة أحد الأحواش التي تم استخدامها بشكل غير نظامي، ودون توفير أدنى متطلبات السلامة لتجفيف وتغليف الأسماك لتوزيعها على المحلات التجارية.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن البلدية قامت بمداهمة موقع عبارة عن معمل عشوائي غير نظامي تفتقد للاشتراطات البلدية بمنطقة الخمرة حي القرينية، وقد تم ضبط كميات كبيرة من الاسماك الفاسدة تقدر بحوالي سبعة أطنان، ضمن ٤٠٠ صندوق وعلى طبليات خشبية، والتي يتم تجهيزها ووضع استكرات عليها، ووضعها بصحون بلاستيكية بهدف توزيعها للبيع في المحلات التجارية .

مضيفا، أنه تم رصد هذا الموقع ومتابعته من قبل مراقبي البلدية، والذي تديره عمالة مجهولة، ومخالفة لنظام الإقامة والعمل، ودون الحصول على التصاريح اللازمة.

وفورا تم مصادرة هذه الكميات وإتلافها وإغلاق الموقع، تمهيدا لتطبيق النظام حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وتم الرفع للجهات المعنية بشأن مخالفات الموقع.

وتؤكد أمانة محافظة جدة حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان محافظة جدة، وعدم تهاونها بتطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين، وتقدم شكرها لسكان محافظة جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية، عن طريق عمليات الأمانة 940، أو عبر المستكشف الجغرافي وقنوات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.