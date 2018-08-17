“أمانة جدة” تخصّص 11 موقعاً لبيع الأنعام خلال موسم الحج

حددت الإدارة العامة للبلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة ، 11 موقعا لبيع الأنعام عن طريق السيارات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام وفقاً لآلية منظمة لهذا العمل.

وبينت الأمانة أن المواقع التي يسمح بالبيع من خلالها في السيارات المتنقلة هي: بلدية الجنوب بجوار مسلخ سوق الأنعام، بلدية المطار مسلخ النزهة القديم، بلدية البلد جوار مسلخ السبيل كيلو2، بلدية أم السلم بجوار المسلخ الرئيسي وأمام مصنع البيبسي بحي النخيل، بلدية بريمان شارع السامر، نهاية شارع صالح الزهري بحي الأجواد، مدخل بريمان الشعبي، شارع الحمدانية شرق كبري مبنى الحجاج، بلدية طيبة طريق عسفان، بلدية ثول شرق الخط السريع.

وتهدف الأمانة من هذا الإجراء إلى تنظيم عمليات البيع وعدم السماح بالبيع العشوائي، حيث ستكون نقاط البيع موزعة في أنحاء المحافظة، روعي فيها عدم إعاقة الحركة المرورية وخدمة أكبر شريحة من سكان جدة.

وطالبت أمانة جدة من المواطنين والمقيمين التعاون والالتزام بتلك المواقع وعدم الشراء من البائعين الجائلين في غير المواقع المعتمدة ضماناً لصحة الأنعام المباعة لهم، حيث سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات على ممارسي نشاط بيع الأنعام بطرق عشوائية ودون الالتزام بالأنظمة والتعليمات حيال ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.