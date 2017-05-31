أمانة جدة تداهم معمل حلويات مخالف بوادي مريخ

جدة – إبراهيم المدني

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في حماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار جدة قامت بلدية أم السلم الفرعية بتكثيف جهودها في مراقبة الأسواق والتي تشهد كثافة خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح المهندس ثامر الزهراني رئيس بلدية أم السلم أن البلدية كثفت من جهودها خلال الفترة الماضية على عدد من المحلات والمستودعات والمعامل, بهدف حماية الصحة العامة, حيث تشهد الأسواق إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان المبارك مبينا أنه تم الوقوف على معمل حلويات بوادي مريخ داخل منزل شعبي, تم تشغيله بدون تصريح من قبل عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل, ويفتقر الموقع للحد الأدنى من الاشتراطات الصحية العامة ومن أبرزها سوء تداول الغذاء والحفظ والتخزين ، مبينا أن المعمل يقوم بتصنيع الحلويات والبسكويت, حيث تم ضبط كمية تقدر بنحو 5 أطنان، وقامت البلدية بإتلاف جميع المنتجات بواسطة الضاغط قبل توزيعها على المحلات التجارية, كما تم مصادرة جميع معدات التصنيع وتطبيق الإجراءات النظامية وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

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