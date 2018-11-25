أمانة جدة تدشن إدارة ونظام السجل العقاري الإلكتروني

دشنت أمانة جدة اليوم النظام الإلكتروني للسجل العقاري معلنة بذلك إنشاء إدارة للسجل العقاري ترتبط تنظيميًا بوكالة التعمير , وذلك خلال ورشة عمل نظمتها الأمانة للتعريف بمهام وآليات الإدارة الجديدة والبرنامج التقني المرتبط بها

وبين مدير إدارة السجل العقاري المهندس أصيل بن عادل رواص , أن الإدارة تعد المسؤولة والمرجع داخل أمانة محافظة جدة في تسجيل بيانات ومعلومات صكوك ملكيات الأراضي ضمن نطاق المحافظة إلى جانب مسؤوليتها عن تأمين بيانات ومعلومات صكوك الملكية للإدارات ذات العلاقة داخل الأمانة بهدف تعزيز ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وأفاد أن أمانة جدة تسعى من خلال إدارة السجل العقاري إلى تأسيس بنية معلوماتية متكاملة وموثوقة لبيانات صكوك الملكية وتوفير أفضل وأحدث المعلومات مما يرفع الكفاءة والفعالية الإدارية والتنظيمية ، إضافة لتحسين إنتاجية الإدارات المختلفة ذات العلاقة ، وتحقيق التعاون مع أصحاب المصلحة.