أمانة جدة تزيل متنزها في كورنيش أبحر

جدة- البلاد

باشرت محافظة جدة أعمال الهدم والإزالة لمرسى السلام بكورنيش أبحر الجنوبية لتحويله إلى متنفس عام لسكان وزائري المحافظة، عقب انتهاء العقد الاستثماري للموقع،

استناداً على أوامر سامية بأن المواقع المستثمرة من الأمانات والبلديات يتم فتحها للعامة لتكون متنفسا للجميع.

وأزالت أمانة جدة ممثلة في البلدية خلال الأيام الماضية سورا مخالفا في منطقة أبحر ومتنزه ومرسى الشاطئ الأزرق، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة جهودها في منع وإزالة أية مخالفات قديمة أو حديثة من شأنها حجب الشواطئ عن العامة كما ستشمل الجهود منع التعديات بأنواعها في جميع أنحاء المحافظة.