أمانة جدة تزيل 89 مستودعاً وأسواراً مخالفة

شارك عبر واتساب

جدة – إبراهيم المدني

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات وإنفاذاً لتوجيهات معالي أ.د. هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة تمكنت بلدية الجنوب الفرعية من إحباط تعديات على عدة مواقع تابعة للنطاق.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس محمد الزهراني بأن البلدية قامت بإزالة تعديات عبارة عن ( 33 ) سورا ومستودعات غير نظامية وبدون مستمسكات شرعية بالقوزين منطقة الخمرة غرب طريق الليث بمساحة نحو 30 الف متر مربع, كما قامت البلدية بإزالة تعديات ( 36 ) سورا ومستودعات غير نظامية شرق طريق الليث بمساحة 34 الف متر مربع, وفي منطقة الخمرة شرق طريق الليث وبمشاركة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات أزالت بلدية الجنوب نحو ( 20 ) سورا ومستودعات غير نظامية وبدون مستمسكات شرعية على مساحة بلغت 20 ألف متر مربع.

وفي سياق آخر احتجزت بلدية الجنوب عدد ( ٢٤ ) قلاب وناقلات تقوم برمي المخلفات في غير الاماكن المخصصة لها واستغلال الساحات والطرق بما يتعارض مع تعليمات البلدية وجار تطبيق النظام حيالهم, الجدير بالذكر أن بلدية الجنوب جهودها مستمرة في إزالة التعديات والمخالفات واتخاذ اللازم نظاما.