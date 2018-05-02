أمانة جدة تصدر دليلًا إلكترونيا للموظفين

جدة – إبراهيم المدني

أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية بأمانة محافظة جدة “دليل الموظف”، وهو كتاب إلكتروني مختصر في 48 صفحة، يعنى بالشؤون الوظيفية التي يجب أن يلم بها الموظف في الأمانة، كما يعد الدليل بمثابة المرشد للموظف في جميع شؤونه كفرد في فريق عمل أمانة محافظة جدة، ويعطي المنسوبين فكرة عامة عن الأمانة وأهم المفاهيم والأنظمة والأسس الوظيفية التي يجب أن يلم بها الموظف المدني.

وتهدف الإدارة العامة للموارد البشرية من إصدار هذا الدليل إلى توعية الموظف بالحقوق والواجبات، وتعريف الموظفين المستجدين بأنظمة ولوائح الخدمة المدنية في الوظيفة العامة، والتعريف بالمصطلحات التي تخص الوظيفة العامة، والتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تم أتمتتها لخدمة موظفي الأمانة، إلى جانب أن يكون الدليل مرجعا مختصرا للموظف، فيما يخص وظيفته. ويأتي الإصدار ضمن مجموعة من الأدلة والمنشورات والمطبوعات التي تقدمها أمانة جدة لمنسوبيها؛ بهدف رفع مستوى الأداء والذي ينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات البلدية.