أمانة جدة تطلق مزاد مخطط السعيد العقاري اليوم

جدة – البلاد

أكملت أمانة محافظة جدة استعداداتها لإطلاق المزاد العلني لـ(مخطط السعيد) شرق طريق مكة جدة السريع في مرحلته الثانية اليوم الأحد بمحافظة جدة ويستمر على مدى يومين ويشمل 122 قطعة أرض تحت إشراف وتنظيم طائفة العقار بالمحافظة ، عقب أن شهدت المرحلة الأولى إقبالاً من المواطنين على شراء القطع المعروضة للبيع مما أعاد الثقة في صناعة العقار كمورد استثماري هام محققة مبيعات قاربت 50 مليون ريال. وأكد رئيس طائف العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن المزاد يجرى وفق الآلية الحديثة لتنظيم المزادات التي اعتمدت من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة منوهاً باشتراط المزاد تقديم شيك مصدق بمبلغ 100.000 ريال لدخول المزايدة ، وحدد لكل مواطن شراء قطعة أرض واحدة فقط حتى تكون الفرصة مهيأة للجميع. وأوضح أن القطاع العقاري من القطاعات الرئيسية التي أصبحت تشكل وزناً متنامياً وملحوظاً في الناتج المحلي عاماً بعد عام في ظل ما تشهده جدة على وجه الخصوص من حركة نمو عمراني كبير بفضل الاهتمام الذي تجده من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ومتابعة محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مشيراً إلى توجيهات معالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس وحرصه على رفد المخطط بالبنية التحتية بأعلى جودة ممكنة ووفق المقاييس العالمية.