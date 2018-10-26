أمانة جدة تعالج 418 موقعاً تأثرت بالأمطار

أنهت أمانة محافظة جدة معالجة آثار مياه الأمطار في 418 موقعاً منها 127 نقطة حرجة تم معالجتها بالكامل، في حين بلغت المواقع الداخلية التي باشرتها الفرق الميدانية 291 موقعاً تم تجفيفها من تجمعات المياه.

وباشرت أمانة جدة خطتها للتعامل مع آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة الأربعاء الماضي بتخصيص 1700 عامل موزعين على فترتين صباحية ومسائية، فيما تم تأمين 837 معدة منها 329 مضخة شفط متعددة الأحجام و 331 صهريجاً لشفط مياه و 105 شاحنات نقل و 72 جرافاً وزعت على نطاق 15 بلدية فرعية و 19 مركز إسناد ونقطة ارتكاز، بهدف سرعة تصريف مياه الأمطار وتجمعها في التقاطعات والشوارع الرئيسية والداخلية.