أمانة جدة تغلق 444 محلاً استخدمت الأكياس البلاستيكية

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جدة – إبراهيم المدني

ضمن جهود أمانة محافظة جدة لمنع استخدام البلاستك غير الآمن لحفظ المواد الغذائية الساخنة من خبز وغيره, أغلقت الأمانة في أول أيام حملتها التصحيحية 444 محلاً مخالفاً من إجمالي 1038محلا شملتها الجولات الرقابية للبلديات الفرعية في عدد من أحياء المحافظة, وأكدت أمانة جدة استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لمنع المخالفات وإلزام جميع المحلات بتطبيق الاشتراطات المقررة.

وأوضح المهندس ناصر المتعب مساعد الأمين للبلديات الفرعية أن أمانة محافظة جدة قد أصدرت تعميماً على جميع المحلات التي تعمل على حفظ الأغذية الساخنة في أواني ومواد مخالفة لاشتراطات السلامة وتشمل المخابز اليدوية والنصف آلية التي ليس لديها “سيور” لتبريد الخبز وأفران التميز والمطاعم والفوالين بضرورة وقف استخدام الأكياس والأوعية البلاستيكية المستخدمة لحفظ المواد الغذائية الساخنة كالخبز والأرز والدجاج والفول واستبدالها بالأكياس الورقية أو أوعية القصدير أو الأوعية المخصصة لتعبئة الأغذية الساخنة بشرط أن تكون معتمدة ومطابقة للمواصفات القياسية.