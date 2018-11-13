أمانة جدة تناقش تنفيذ مبادرة مدينتي 2018

جدة – إبراهيم المدني

بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ورئاسة مساعد الوزير للتخطيط والتطوير رئيس مركز تحقيق الأهداف الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي ، استضافت أمانة جدة أمس ، بمقرها الرئيسي الزيارة الخامسة لفريق وزارة الشؤون البلدية والقروية،

وذلك ضمن جدول الزيارات التي تنفذها الوزارة لعرض وتنفيذ مبادرة (مدينتي ٢٠١٨م) مع الاستشاري ومدراء المشاريع، والتي تهدف إلى التركيز على التأثير البلدي المتحقق من برامج تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ الجاري تنفيذها على مدن المملكة العربية السعودية كافة.

وتضمنت الزيارة عقد ورش عمل تهدف إلى الوقوف على حالة مشروعات المبادرات التفصيلية ومستويات الصرف على المشروعات، واستعراض كافة المعوقات والمخاطر المتعلقة بالمبادرة والبحث عن حلول لتسريع الأداء وإحداث الأثر المطلوب، فيما ناقشت الورش ستة محاور أساسية تشمل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة – تحسين المشهد الحضري – الاستدامة المالية والتخصيص – صحة البيئة والرقابة – التحول الرقمي والتفاعل مع المواطنين وفعالية النظام البلدي وكفاءته – المدن الذكية.

وجرى خلال الزيارة استكمال العرض التفصيلي لمبادرة (مدينتي ٢٠١٨م) وخطط تنفيذ مبادرات أمانة محافظة جدة ومستهدفات الربع الرابع ضمن برنامج مدينتي 2018، ونسب التقدم والانجاز، في حين تسعى الأمانة لتحقيق أهدافها وفق برنامج التحول الوطني 2020 تحت إشراف ومتابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية.