أمانة جدة تنظم دورة قرضك مصيرك

جدة – إبراهيم المدني

نظمت أمانة محافظة جدة أمس الأربعاء دورة توعوية داخلية لمنسوبيها بعنوان “قرضك مصيرك” قدمتها المستشارة المصرفية والإعلامية أ. ازدهار علاف، وتهدف إلى تخفيف الآثار السلبية على الفرد والأسرة من تبعات القروض البنكية، والتوعية بالمنتجات التمويلية وأفضل طرق الاستفادة منها.

وتأتي الدورة التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والتواصل ضمن مبادرات الأمانة الاجتماعية التي تعنى بتوعية المنسوبين وتثقيفهم في جوانب عديدة ونشر المفاهيم المالية السليمة، وذلك إزاء سعي البنوك إلى استقطاب الكثير من الموظفين والموظفات ليكونوا ضمن محافظها التمويلية من خلال الحملات الدعائية المتواصلة، وتم في نهاية الدورة تكريم المستشارة أ. ازدهار نظير حضورها ومشاركتها التوعوية المثمرة.