أمانة جدة تنفذ مبادرة للكشف عن السكري والضغط

جدة- البلاد

نظمت أمانة محافظة جدة، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الصحة بمقرها الرئيس، مبادرة الكشف عن مرض السكري وقياس ضغط الدم لمنسوبيها، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للأمانة لنشر الوقاية الصحية بين منسوبيها، وضمن أهداف وزارة الصحة في نشر الإجراءات الاحترازية بين أفراد المجتمع عبر الفحوصات الوقائية.

جدير بالذكر، أن هذه المبادرة تندرج ضمن برامج أمانة جدة للمسؤولية الاجتماعية، والتي تسعى لتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع كافة لدعم أنشطتها وأهدافها في شتى المجالات.