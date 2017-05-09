أمانة جدة تنفي إجرائها مفاوضات مع بنوك لتمويل مشروع المترو

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فندت أمانة محافظة جدة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول إجراء أمانة محافظة جدة لمحادثات مع بعض البنوك للمساهمة في تمويل شبكة النقل العام في محافظة جدة, والذي يغطي أكثر من 800 كيلومتر, وغيرها من المعلومات المغلوطة.

وقطعت أمانة محافظة جدة في بيان لها، بأنه لم يصدر مؤخرا أي تصريح من أمانة محافظة جدة أو شركة مترو جدة لأي وسيلة إعلامية بهذا الشأن

وأكد البيان على ما سبق وأن تم إعلانه بموافقة اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بمنطقة مكة المكرمة على مشروع النقل العام بمحافظة جدة برئاسة صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, والذي تضمن اعتماد طرح ثلاث مشاريع لمشاركة القطاع الخاص وهذه المشاريع تعتبر مساندة لمشروع النقل العام بمحافظة جدة وهي: مشروع ترام الكورنيش, ومشروع التاكسي البحري, ومشروع جسر أبحر ، ويتم حالياً استكمال الإجراءات النظامية لطرح تلك المشاريع للمنافسة العامة