أمانة جدة تنفي التصريح لصالات السينما

جدة- حماد العبدلي

نفت أمانة محافظة جدة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بشأن التصريح لصالات سينما في المحافظة.وأوضحت الأمانة، أنه إشارة إلى ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التصريح لصالات السينما، نود التوضيح بأنه لم يتم إصدار أي تصاريح بهذا الشأن. ودعت الأمانة إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا على نطاق واسع الاتجاه لإنشاء صالات سينما في محافظة جدة بموافقة الأمانة.

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