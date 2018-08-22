أمانة جدة تُحبط تهريب 657 ذبيحة فاسدة

أحبطت أمانة محافظة جدة أول أيام عيد الأضحى المبارك، تهريب 657 ذبيحة فاسدة في ثلاث نقاط تفتيش عبر المنافذ واحتجزت 126 مركبة تقل تلك المذبوحات بطرق مخالفة وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.

وأتلفت بلدية الجنوب الفرعية بالتعاون مع إدارات الأمانة المختصة خلال اليوم الأول 354 ذبيحة فاسدة بعد رصد محاولة تهريبها من نقطة تفتيش الكوبري الميت، فيما ضبطت بلدية بريمان 288 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك عبر نقطة تفتيش هدى الشام، ورصدت بلدية طيبة 24 ذبيحة في منفذ عسفان.

وكثفت أمانة محافظة جدة جهودها لضمان أمن وسلامة الغذاء وضبط تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها على المحلات التجارية والمطاعم من خلال تشكيل لجنة برئاسة الإدارة العامة للبلديات الفرعية لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة، وذلك بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة تشرف عليها البلديات الفرعية بالتنسيق مع إدارات المسالخ وأسواق النفع العام والنظافة وصحة البيئة، وبالتعاون مع الدوريات الأمنية، وتتم دعم تلك النقاط بالعناصر البشرية والمعدات والآليات.