أمانة جدة ردًا على ( البلاد ): سنقوم بتحليل عينات من مياه محطة الضخ

جدة- وليد الفهمي

ردت أمانة جدة على ما نشرته(البلاد) بعنوان: “البلاد ترصد جوياً المياه المثيرة للرأي العام على شاطئ جدة” وذلك أمام الواجهة البحرية.

وقالت الأمانة: إن القسم المختص قام بزيارة الموقع المذكور، ولم يلاحظ أي اختلاف في لون مياه البحر.

وأضافت:” قمنا بإخطار مقاول صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار بتشغيل المحطة وتم مراقبة عدد 4 مضخات، إلا أنه لم يلاحظ أي تغير، وكذلك لم يلاحظ أي أثر لضخ مياه الصرف الصحي وجرى تكليف المقاول بأخذ عينات من المياه من محطة الضخ وتحليلها؛ لمعرفة مكوناتها للتحقق الكامل بشكل أسبوعي”

غير أن مستهلكين لاحظوا أيضاً تغييراً في رائحة الماء عند الاستخدام، مع تقديرنا لتجاوب الأمانة.