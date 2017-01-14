أمانة حائل تزيل سوق الإبل وتخصصه للمزارع

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حائل – البلاد

أزالت أمانة منطقة حائل ممثلة في بلدية وسط المدينة حوش سوق الإبل السابق الواقع شرق السوق الشعبي الجديد.

وأوضح رئيس بلدية وسط المدينة الدكتور عايد عوادأنه بناء على توجيهات أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس قامت البلدية بإزالة جميع أحواش سوق الإبل السابق وتنظيف الموقع والعمل على تجهيزه تحت مسمى سوق المزارع وتحديد يوم واحد في الأسبوع ليقوم فيه المزارع ببيع منتجات مزرعته إلى المستهلك بشكل مباشر.