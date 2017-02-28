أمانة عسير تطلق خدمة الرخص الإلكترونية الفورية

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أبها – البلاد

أطلقت أمانة منطقة عسير، ممثلة في إدارتي الرخص والرقابة الشاملة وتقنية المعلومات خدمة الرخص المهنية الفورية من خلال نظام “بلدي” .

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات بالأمانة المكلف سامي المالكي أن هذه الخدمة تتيح للمسجلين على بوابة “بلدي” إصدار رخصة فورية آلية دون الحاجة لمراجعة الأمانة وبدون الدخول في إجراءات الرخصة العادية .

من جهته أكد مدير عام الرخص والرقابة الشاملة المهندس عبدالعزيز الرمثي أن الأمانة تسعى لتسهيل الإجراءات للمواطنين من أجل الحصول على خدمة بلدية سلسة وسريعة .