أمانة عسير تنزح 928 طنًا من مياه الأمطار المتجمعة في الشوارع والأحياء

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أبها- مرعي عسيري

نزحت أمانة منطقة عسير 928 طنًا من المياه المتجمعة في بعض أحياء مدينة أبها وشوارعها نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة عسير عامة وأبها بشكل خاص.

وأوضح المتحدث الإعلامي لأمانة منطقة عسير المهندس سعيد الشهراني أن الأمانة واصلت جهودها لليوم الرابع لإزالة تجمعات المياه ونواتجها من الأتربة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والداخلية داخل الأحياء، مشيرًا إلى الاستعانة بـ (9) فرق ميدانية موزعة على مدار (24) ساعة تضم أكثر من 42 معدة متنوعة ومضخات لشفط المياه.

وأبان الشهراني أنه تم خلال (72) ساعة نزح أكثر من (928 ) طنًا من مياه الأمطار ، بالإضافة إلى تشكيل فرق كنس يدوي لإزالة الأتربة ونظافة مصائد السيول والعبارات من الشوارع الرئيسية والداخلية داخل الأحياء مدعمة بالآليات لضمان استمرار الحركة المرورية.