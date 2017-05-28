أمانة عسير تنظم حركة السيارات بالحلقة

ابها – مرعي عسيري

بدأت امانة منطقة ممثله في الادارة العامة للرقابة الشاملة وادارة النظافة بتنظيم المواقف داخل ساحة سوق الغنم بطريق بني مالك وذلك لتسهيل حركة المرور من حيث دخول السيارات وخروجها استعدادا للشهر الكريم.اوضح ذلك مدير عام النظافه بالامانة محمد سبران مشيرا الى انه تم سحب اكثر من 7سيارات تالفة تعيق حركة السير داخل السوق واشار انه تم ازالة المخلفات المنزلية والمخلفات ذات الاحجام الكبيرة وكنس الاتربة وتطهير الحاويات وصيانتها

مضيفا ان هناك جهودا كبيرة تقوم بهاادارة النطافة في تهيئة المناطق المستهدفة خلال، موسم رمضان من اسواق وحدائق ومساجد ومشاريع افطار صايم بالاضافة الى اعمال الكنس اليدوي والالي في الطرق الرئيسية والداخلية.

مرتبط