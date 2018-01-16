أمانة مجلس التعاون تستعرض المساعدات لليمن في بروكسل

بروكسل – واس

شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع مجموعة تنسيق المانحين في الجانب الإنساني للجمهورية اليمنية الذي اختتم أعماله في بروكسل مساء أمس، واستضافه الاتحاد الأوروبي بصفته الرئيس المشترك للمجموعة إلى جانب الأمانة العامة لمجلس والأمم المتحدة. واستعرض الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق أمام الاجتماع المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها دول مجلس التعاون للجمهورية اليمنية من خلال المنظمات التابعة لدول المجلس والمنظمات التابعة للأمم المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية التي تجاوزت 15 مليار دولار. وبين أن مساعدات دول مجلس التعاون في الجانب الإنساني منذ عام 2015م تجاوزت 3 مليارات دولار، خصص منها 848 مليون دولار لدعم البرامج العامة المتعلقة بالجانب الإنساني، وأكثر من 963 مليون دولار للمساعدات الإنسانية المباشرة والإغاثة في حالات الطوارئ كما تم تخصيص 582 مليون دولار لدعم قطاع الصحة, كما تجاوزت تعهدات الجهات المانحة بدول المجلس في الجانب الإنساني خلال عام 2017م 455 مليون دولار, مستعرضاً الدور الذي ساهمت به هذه المساعدات في وقف انتشار وباء الكوليرا في اليمن. واطلع الاجتماع على حجم المساعدات التنموية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية التي تجاوزت 11,6 مليار دولار منذ عام 2006 م بما في ذلك المساعدات التنموية الثنائية المقدمة من دول مجلس التعاون لليمن البالغ مجموعها أكثر من 9,5 مليار دولار، التي خصص منها أكثر من 2,69 مليار دولار لقطاع الطاقة، و1,3 مليار دولار لدعم البرامج العامة للمساعدات بالجمهورية اليمنية.