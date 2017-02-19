أمانة مكة تنظم مسابقة للتصوير الفوتوغرافي

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

أنهت أمانة العاصمة المقدسة كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي ستنطلق الشهر المقبل ، حيث ستنظم الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للسلامة والخدمات الاجتماعية والثقافية مسابقة للتصوير الفوتوغرافي على مستوى مكة المكرمة وذلك بموافقة معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار وفي إطار برامجها للتواصل الاجتماعي ، وحرصاً على العناية بالجوانب التوعوية والثقافية وأهميتها في بناء المجتمعات ولتلبية احتياجات منسوبيها والهواة والمحترفين وكافة أفراد المجتمع وتقديم أفضل الخدمات .

وأوضح المهندس رائد بن عبد الله سمرقندي مدير عام السلامة والخدمات الاجتماعية والثقافية بإن المسابقة تهدف إلى دعم وتشجيع الموهوبين والهواة والمحترفين من كافة أفراد المجتمع وإتاحة الفرصة لهم في توثيق المعالم التاريخية والدينية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مؤكداً بأن أمانة العاصمة المقدسة تهتم في تبني العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة التى تخدم مختلف شرائح المجتمع وترتقي بالجوانب الفنية والاجتماعية والثقافية والبيئية لقاطني مكة المكرمة وزوارها

من جهته بين مدير إدارة الخدمات الاجتماعية والثقافية الأستاذ صديق محمد واصل بأن مكة المكرمة تضم إرثاً ثقافيا وحضاريا كبيرا ، وتحرص الأمانة من خلال تنظيم هذه الفعاليات على مشاركة مختلف أطياف المجتمع في إبراز جوانب هذا الأرث العريق ، لافتا إلى أن اللجنة المنظمة ستبدأ في استقبال الأعمال المشاركة اعتبارا من العاشر من شهر جماد ثان 1438 وحتى نهاية الشهر ، كما ستنظم الأمانة في نفس التوقيت ورشة عمل بعنوان ( أساسيات التصوير الفوتوغرافي ) بالتعاون مع المدرب عبد الباسط المنصور لمدة يوم واحد

وأشار واصل الى أنه قد تم رصد العديد من الجوائز القيمة والشهادات والدروع للفائزين بالأعمال المميزة .