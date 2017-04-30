أمانة نجران تجري قرعة منح الأراضي

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أجرت أمانة منطقة نجران، قرعة السحب لعددٍ من المواطنين والمواطنات ممن شملتهم الموافقة السامية بمنحهم أراضٍ سكنية في عددٍ من الأحياء، وذلك بمقر الإدارة العامة للأراضي والممتلكات بمبنى الأمانة بحي الفيصلية .

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بالأمانة عبدالله آل فاضل, أن الأمانة سخرت إمكاناتها لاستقبال المواطنين وإنهاء إجراءات سحب القرعة بأسرع وقتٍ ممكن، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال تلك المنح حتى انتهاء عملية التخصيص من قبل الوزارة وتسليمها للمواطنين، ومن ثم إحالتها إلى كتابة العدل لاستلام صكوك شرعية عليها .