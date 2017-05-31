أمانة نجران تشارك في حملة “وطن بلا مخالف”

شاركت أمانة منطقة نجران في الحملة الوطنية “وطن بلا مخالف”، الهادفة إلى تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، والقادمين للمملكة بتأشيرة حج أو عمرة .

وبين مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لأمانة نجران عبدالله آل فاضل أن مشاركة الأمانة في الحملة الوطنية “وطن بلا مخالف” .

تأتي من منطلق إدراكها بأهمية توعية المجتمع، وامتداداً لمبادراتها لدعم جميع الجهود الوطنية، بتفعيل وسائل التقنية والاستفادة من خدماتها الإلكترونية.

وتوظيفها لخدمة الحملة ببث الرسائل التوعوية، التي أعدتها المديرية العامة للجوازات، إلى جانب تفعيل معرض الأمانة الدائم بعدد من التصاميم والعبارات التوعوية والشاشات الإلكترونية في الشوارع والميادين العامة ذات العلاقة بدعم الحملة.