أمراء المناطق يهنئون خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة عيد الأضحى

رفع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال في برقية تهنئة بهذه المناسبة: أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي.

كما رفع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال في برقية التهنئة: «يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا المولى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين».

كما رفع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة لوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال في برقية بهذه المناسبة: «يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا المولى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين».

من جهة ثانية، رفع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أبناء منطقة جازان كافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال في برقية تهنئة بهذه المناسبة: «أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي، ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار».

كما رفع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه واسم أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي الكريم بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى -عز وجل- أن يحفظ قيادة المملكة وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن والأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات.

جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم في ديوان الإمارة بعرعر عدداً من المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية ومديري الإدارات الحكومية والمشايخ وأهالي المنطقة، الذين قدموا التهاني والتبريكات له بحلول عيد الأضحى المبارك.

ونوه بما يحظى به حجاج بيت الله الحرام من خدمات وتسهيلات تسهم في قضاء مناسكهم وشعائر الحج بكل يسر وسهولة في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وتكاتف وتعاون جميع الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات المتنوعة والتسهيلات والمساعدات سواء الإرشادية منها أو التوعوية أو الصحية، وغيرها من الخدمات التي تحقق لحجاج بيت الله الحرام الأمن والأمان وأداء مناسكهم في سكينة وطمأنينة.

وأشاد أمير منطقة الحدود الشمالية بالدور الكبير والفعال لجميع الجهات المشاركة في الحج، وقال: «إن ما شاهدناه من حركة انسيابية للحجاج بين المشاعر المقدسة منذ وصولهم للأماكن المقدسة وخاصة في يوم النفرة من صعيد عرفات إلى مزدلفة لإكمال نسكهم، لهو دليل واضح عل الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة وقيادتها الحكيمة بمشاركة جهود الرجال المخلصين من أبناء هذا الوطن من مختلف الجهات الحكومية والأهلية لخدمة الحجاج والمشاعر المقدسة».

بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدته.