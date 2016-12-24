أمراء ومسؤولون ورجال أعمال لـ(البلاد): نعيش في فترة مميزة فترة الخير والمشاريع والتقدم والتطوير

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المناطق- البلاد

نوه عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال بما حملته الميزانية العامة للدولة من بشريات تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وحرص القيادة على مستقبل أفضل للمملكة.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة:”أرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التهنئة بمناسبة صدور ميزانية هذا العام ١٤٣٨-١٤٣٩ ، والتي أظهرت نتائج إيجابية تدل على قوة اقتصاد هذا البلد واستقراره في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسة التي تشهدها كثير من دول العالم .

نحن نعيش في فترة مميزة فترة الخير والمشاريع والتقدم والتطوير ومرحلة انتقالية من حالة حضارية إلى حالة أخرى أرقى وأشرف وأسمى للإنسان السعودي الذي يستحق كل التقدير والاهتمام والرعاية.

إن المملكة العربية السعودية نجحت وعلى مختلف الفترات من تحدي الصعاب وتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرت على العالم واستطاعت بحنكة القيادة أن تقود هذا الوطن ومواطنيه إلى بر الامان .

لايفوتني أن أشكر المواطن الذي كان له الدور الايجابي في الالتفاف حول قيادته لتحقيق النجاح واسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يزيد هذا الوطن عزة وكرامة متمسكين بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صل الله عليه وسلم” .

فيما أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز ، أمير منطقة عسير أننا في وطن الخير والنماء ، نسير نحو مستقبل واعد بحول الله تعالى ، وأننا رغم التحديات والمتغيرات العالمية ننعم باقتصاد قوي متين ، يمنحنا بعد عون الله التقدم لتحقيق أهدافنا على طريق التنمية الوطنية الشاملة .

وعد سموه ما تحمله ميزانية الدولة للعام المالي2017 من شفافية عالية ، واستشراف لمستقبل اقتصادي يتفهم المتغيرات ، يؤكد أننا نسير وفق خطط واضحة بناءة ، وأن مسيرة التطوير والإصلاح ماضية دون توقف أو تعثر ، ليكون الوطن كله أقوى بأبنائه ومقدراته وخططه الشاملة الطموحة .

وأضاف سموه : سنمضي جميعا متوكلين على ربنا أولاً وآخراً ، ثم معتمدين على ما ترسمه لنا قيادتنا الرشيدة من رؤى تنموية تاريخية شاملة ، تواكب متغيرات العصر ، وتبتكر الحلول لكل معضلة تطرأ، وتقف في وجه التحديات مهما تلونت صورها ، لتأخذ هذا الوطن وتنميته إلى أبعد مدى ، بعيدا عن ارجاف المرجلين ، وترهات الطامعين.

وشدد سمو الأمير فيصل على أننا جميعا شركاء في بناء تنمية هذا الوطن ، وانه يلزمنا جميعا أن نؤمن بأننا وقوده الذي يستمد منه قوته ، ولن نتمكن من تحقيق ما نصبوا له مالم نتفانى في بذل كل ما بوسعنا لتحقيق هذه التطلعات ، والمشاركة الصادقة في رسم مستقبل وطننا المشرق بإذن الله تعالى .

وختم سموه بقوله : بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -أيده الله- للميزانية ، وما تحمله من تنوع شامل في مصادر الدخل ، وترشيد إيجابي لأوجه الصرف ، تبادر لأذهاننا جميعا أن هذه الميزانية تعلن عن حقبة اقتصادية جديدة تحمل في طياتها بشائر الخير من خلال ما تحمله من حزم تنموي شامل ، وعزم صادق على قطع دابر الفساد وأهله ، لتستمر بحول الله مسيرة الإصلاح ، والرؤية الوطنية الثاقبة ، التي تواكب العصر ، وتواجه التحديات بكل ثقة وثبات .

من جانبه أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك أن الميزانية العامة للدولة حملت رؤى المملكة وتطلعاتها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه ، وأن قيادة البلاد جعلت المواطن هو الهدف الأول بما يضمن عدم تأثره بأي متغيرات من خلال إقرار برنامج التوازن المالي .

وقال سموه : إن المضامين السامية التي تضمنتها كلمة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – تؤكد الحرص على كل مامن شأنه مصلحة الوطن والمواطن ، وإصرار الدولة على المضي قدما للمزيد من الرخاء ورفاهية المواطن ، والعمل وفق آليات تضمن رفع كفاءة الأداء والتوازن بما يضمن تحقيق مبادرات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م .

وأشار سموه في حديثه أن ميزانية الخير والنماء وبما ظهرت عليه من مستوى عال من الشفافية إنما تجسد متانة الاقتصاد السعودي وتكرس الثقة الكبيرة التي يشعر بها المواطن ، سائلا المولى جلت قدرته أن يحفظ بلادنا وأمنها واستقرارها ، وتعاضد وتكاتف أبنائها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – .

ورفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1438/1439هـ 2017 م.

ووصف معاليه في تصريح بهذه المناسبة الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم, والتي قدرت إيراداتها بمبلغ (890) ثمان مئة وتسعين مليار ريال, وإيراداتها المتوقعة بمبلغ (692) ست مئة واثنين وتسعين مليار ريال، بأنها ميزانية عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي , لما حملته من مشاريع تنموية سوف تسهم بمشيئة الله في رفاهية المواطن.

وأشاد معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ بالكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين عند إعلام الميزانية العامة, وتأكيده – أيده الله – على أن الاقتصاد السعودي متين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية, مشيراً – رعاه الله – إلى سعيه من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وعد معالي رئيس مجلس الشورى الميزانية لهذا العام إحدى الخطوات التي ترسم ملامح رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 والتي سيكون لها – بعون الله – اليد الطولى في إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات الخدمية في المملكة لتكون بلادنا كما نتمناها جميعاً مزدهرةً قويةً – بفضل الله – ثم بسواعد أبنائها ومقدراتها.

وقال: إن صدور الميزانية بهذه الأرقام رغم التباطؤ الملحوظ في اقتصاد العالم, وتراجع أسعار النفط تأكيد لنجاح السياسات الاقتصادية التي نهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وسعيها الدؤوب على مواصل الإنفاق على مختلف القطاعات التنموية مع عدم الإخلال بسياسة الترشيد والمحافظة على المال العام وتوظيفه بالشكل الأجدى والأمثل ليحقق مزيداً من الرفاهة والرخاء للمواطنين.

ورأى معاليه أن الميزانية هذا العام تعمق التعاون والشراكة في تحمل المسؤولية بين الدولة والمواطن , داعياً القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً للدولة، في النمو الاقتصادي للمملكة ليستمر واحدًا من أكبر اقتصادات العالم، ومحركًا لتوطين الوظائف.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن المجلس سيعمل جاهداً بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية من خلال ما أتيح له من صلاحيات رقابية وتنظيمية دفعاً لمسيرة التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة , داعياً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وأن يمدهم بعونه وتوفيقه , ويديم على هذه البلاد وشعبها الأمن والاستقرار.

كما أشاد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بالميزانية العامة للدولة بمناسبة إعلان ميزانية عام 1438-1439هـ ، مؤكداً أنها جاءت لتمثل عزم القيادة الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على جعل الرؤى والطموحات الاقتصادية والمالية واقعاً مقروءاً بالأرقام ؛ موزوناً ببعدٍ اتسم بالخيرات ؛ فجاءت بالشفافية ، واقترنت بالجدية الطموحة ؛ واعتمدت على تنوع مصادر الدخل بنسبة تفوق الفترة الماضية ، بالإضافة إلى أنها مرشِّدة للإنفاق تواكباً وتوازياً مع الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها بلادنا المباركة ؛ مما أسهم في خفض عجز الميزانية – ولله الحمد – رغماً عن التحديات المحيطة اقتصادياً .

وأكد الدكتور اليوسف أن النتائج الايجابية التي تحققت بفضل الله ثم بتوجيهات ورؤى القيادة الحكيمة لدليلٌ على الجدوى الفاعلة المنتجة للإصلاحات التطويرية الاقتصادية وأثرها في نتائج الميزانية.

وقال رئيس ديوان المظالم في تصريحه : إن هذه الميزانية التي تعد الميزانية الأولى بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 وما تضمنته من معايير جديدة للشفافية وأخرى إجرائية لتعزيز الاستدامة المالية ومستويات النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص , لتؤكد قوتها ومتانتها في دعم عجلة التنمية في البلاد متجاوزةً بذلك الظروف المحيطة بالاقتصاد العالمي ، مساهمةً بإذن الله في دعم مشاريع البلاد بكافة أنواعها ملبيةً لاحتياجات المواطنين من خلال ماتزامن مع الميزانية من إطلاق برنامج حساب المواطن والذي جاء ليضع بوضوح الاهتمام باحتياج الموطن ودعمه .

وفي ختام التصريح رفع الشيخ الدكتور خالد اليوسف وافر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين , وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – على ما يولونه من اهتمام كبير لدعم مسيرة النماء والعطاء في بلادنا والاهتمام بالمواطن والسعي الحثيث لرفاهيته ليكون أكثر استقراراً في أمنه واقتصاده ومراعاة ثوابته وركائز مجتمعه ، داعياً لهم بأن يجعلهم ذخراً للإسلام والمسلمين ، وأن يحفظهم بتأييده .

‏من جانبه أوضح معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لعام 1438-1439هـ أن الاقتصاد السعودي الحديث؛ نجح في التعامل مع مختلف المتغيرات مبينا أن الميزانية العامة للدولة لعام ١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ وضعت المواطن في مقدمة أولوياتها ؛ إذ جسدت الأرقام التوجه الاستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مواصلة الإنفاق السخي على المشاريع الخدمية وبرامج الحماية الاجتماعية مما يعكس المنهجية الرفيعة لرؤية وأداء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنيين، وتقديم شبكة واسعة من برامج الدعم الحمائي للمواطنين .

ونوه معاليه بحجم الميزانية والنجاح الكبير في تقليص العجز المالي، رغم التحديات التي يشهدها العالم أجمع من متغيرات اقتصادية وتراجع في أسعار النفط العالمية، وذلك بفضل الله، ثم بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين مما جنب المملكة وشعبها آثار تلك الأزمات الاقتصادية .

وثمن معاليه القرارات التي اتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من خلال إطلاق برنامج التوازن الاقتصادي ٢٠٢٠ وإطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية الشاملة، التي نجحت في تأسيس اقتصاد قوي وحديث ، قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل , لافتاً النظر إلى أن ما تم إقراره من مشروعات، واستكمال ما تم العمل به من برامج للعام المالي الحالي والأعوام الماضية، يؤسس لتنمية مستدامة شاملة، كما يؤسس لمحفزات وطنية تعطى الأولوية لأبناء الوطن .

وأبرز معالية ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع الحج والعمرة من دعم وخدمات ومشاريع كبرى حظيت برضى المسلمين في كافة أنحاء العالم الإسلامي ، موضحا أن قطاع الحج والعمرة وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار يأتي في ضمن استراتيجية المملكة 2030 داعياً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد رفعتها وأن يحفظ قيادتها ويديم أمنها .

كما رفع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – , بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438 / 1439 هـ , وعلى ما حظي به قطاع التعليم من عناية ودعم.

وقال معاليه : إن تخصيص 200 مليار ريال لقطاع التعليم وهو ما يمثل أكثر من 22%‏ من مصروفات الميزانية العامة للدولة يأتي في سياق حرص القيادة على الاستثمار الأمثل في الثروة الحقيقية لهذا الوطن وهم أبناؤه وبناته , وفِي هذا السياق فإنه ووفقاً لما تم تخصيصه لقطاع التعليم فإن أمامنا مزيداً من الإنجازات التي نتطلع إلى أن تحقق القيمة المُضافة المؤثرة في تطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 .

وأضاف : فِي ظل هذا الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم فإن جانباً كبيراً من الخطط الإستراتيجية والمبادرات النوعية التي تستهدف البنية التحتية سنبدأ العمل على تنفيذها، وستسهم في التركيز على البرامج النوعية لتطوير التعليم، كما سيتم إضافة إلى ذلك استمرار برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي ومشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم , كما سيتم العمل على تعزيز قطاع التدريب التقني والمهني، إضافة إلى استمرار التوسع في الكليات والمعاهد التقنية وذلك انسجاماً مع التوجهات الرامية إلى جعل فرص التعلّم والتدريب المهني متاحة بشكل أكبر للراغبين في دخول سوق العمل وفق ميولاتهم وتطلعاتهم.

ومضى معالي وزير التعليم يقول : إن التطلعات التي نسعى للوصول إليها لا يحدها سقف وأمام هذا الدعم الكبير فإنه ليس أمامنا إلا أن نعمل على ما يحقق التكامل مع قطاعات الدولة كافة لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 اللذان يصبان في استثمار المقدرات العظيمة التي وهبها الله هذا الوطن من أجل الدفع بعجلة التنمية وتعزيز مكانة وطننا في المجالات كافة.

كما رفعت قيادات مجلس الغرف السعودية، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لعام 2017م التي حملت في طيّاتها الكثير من بشائر الخير والبركة للوطن والمواطن وعكست مدى قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم والمنطقة على وجه الخصوص.

ونوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- بمناسبة إعلان الميزانية من تأكيده على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية والمالية التي يمر بها العالم أجمع بفضل السياسات الحكمية للدولة، لافتا النظر لما اشتملت عليه الكلمة مع عزم الدولة على تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني من خلال رؤية المملكة 2030م وما تضمنته من برامج تنفيذية تحقق الأولويات الوطنية عبر تطوير الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال : إن كلمة الملك سلمان – حفظه الله- بثت اطمئناناً كبيراً في نفوس المواطنين بشأن مستقبل هذه البلاد المباركة وسياستها الاقتصادية المتوازنة وحرصها على مصلحة الوطن والمواطنين والأجيال القادمة بحفظ الموارد والثروات والعمل على تنميتها بكل الطرق، كما أكدت للقطاع الخاص السعودي بأن الدولة حريصة كل الحرص على تفعيل دوره وزيادة مساهمته من خلال إفساح المجال له للمشاركة في المشاريع التنموية والخدمية .

وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن ميزانية العام 2017 بما تضمنته من أرقام ومؤشرات تعد واقعية لأقصى الحدود وفاقت كل التوقعات الاقتصادية من حيث تأكيدها على مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية التي تصب بشكل مباشر في مصلحة المواطن والوطن وتكون ذات عوائد ملموسة، كما أن الميزانية اهتمت برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيده في ذات الوقت مما يعكس عمق رؤية الدولة في برامج الإصلاح الاقتصادي وقراءتها الواقعية للتحديات والظروف المحيطة.

وأشار السمرين إلى أن عامي 2015- 2016م شهدت الانطلاقة الحقيقية لمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة حيث تم في هذين العامين تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وما تلى ذلك من قرارات اقتصادية ومالية كان أبرزها إنشاء البرنامج الوطني لإدارة المشاريع والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وتأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنشاء هيئة لتوليد الوظائف، وهيئة للمقاولين، وهيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة عامة للإحصاء ،بالإضافة لفتح السوق أم الشركات العالمية ، وخصخصة بعض المؤسسات العامة ومن أهمها شركة أرامكو بجانب فرض بعض الرسوم مثل رسوم الأراضي البيضاء وخفض الدعم عن الوقود إلى غير ذلك من التطورات الهامة والتي توجت بالإعلان عن رؤية المملكة 2030م متضمنة برامج عملية وتوجهات واضحة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط بشكل كبير.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح بن حسن العفالق أن ميزانية العام 2017م جاءت مختلفة في آلية الإعلان عنها وما سبقها من شروح وزارة المالية لما ستتضمنه من مصطلحات وأن التوقعات ظلت تسبقها ويترقبها الجميع كونها أول ميزانية تأتي بعد برنامج التحول الوطني ورؤية 2030م , مبيناً أن الميزانية تؤكد على التزام واضح من الدولة بتحقيق متطلبات برنامج التحول والرؤية حيث شددت على ترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية وهو ما حدث فعلياً في العام الحالي 2016 حيث جرى الكشف عن زيادة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى نحو 200 مليار ريال مما يعد مؤشرا على نجاح خطط تنويع مصادر الدخل وفقاً لتوجهات الرؤية ومقاصدها.

وبين أن التوقعات الدولية تتجه لاعتبار المملكة بيئة ملائمة للاستثمار وأن الإصلاحات الاقتصادية التي أتبعتها الدولة ستعزز من ثقة المستثمرين الدوليين وتدفع بمزيد من الاستثمارات للمملكة مما سيدعم خلق مزيد من فرص العمل ونقل التقنية وتدريب الشباب السعودي , لافتا النظر لما أنجز أخيراً من اتفاقيات لدخول شركات عالمية للمملكة مثل أبل ومجموعة 6 فلاقز الأمريكية وغيرها من الشركات وهو ما سيحقق في الأخير توجهات رؤية 2030 في رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7 %.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب : إن ميزانية المملكة للعام 2017م عكست القوة الاقتصادية للمملكة والحكمة التي تدير بها الدولة وأجهزتها المختلفة الشؤون الاقتصادية، مضيفاً أن تقدير الإيرادات في الميزانية بـ (692) مليار ريال ومصروفات بـ (890) مليار ريال مقارنة بالعام 2016م والذي كانت فيه الإيرادات (528) مليارات ريال والمصروفات (825) مليار ريال يعكس زيادة كبيرة متوقعه قدرها (164) مليار ريال في الإيرادات مما سيدعم الاحتياطي العام للدولة بمشيئة الله فيما تعكس زيادة حجم المصروفات اهتمام الدولة بزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية والخدمية ذات النفع للمواطن السعودي وهو ما يعني زيادة في الحراك الاقتصادي بالمملكة.

وأضاف : إن الميزانية تنسجم مع توجهات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 م وموجهات السياسة المالية العامة للدولة والتي تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للمملكة والمحافظة على الاحتياطات وتوظيفها في خدمة المشاريع التنموية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مضيفاً أن أثر هذه السياسات سينعكس بشكل ايجابي على نمو القطاع الخاص السعودي وعلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي بشكل عام.

بدوره قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري أن ميزانية 2017م اتسمت بالشفافية والواقعية كما اهتمت بشكل واضح بالإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة المواطنين ومنها التعليم وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حيث خصصت الميزانية لهذين القطاعين (320) مليار ريال مما يعكس اهتمام الدولة بشئون المواطنين وحرصها على صحة المواطن وتعليمه وتأهيله حيث تشكل هذه القطاعات حجر الزاوية في عملية البناء والتنمية.

وأبان إن حجم العجز المتوقع في ميزانية عام 2017 م والمقدر بـ (198) مليار ريال يعتبر أقل بكثير من العجز في عام 2016م والذي كان حوالي (297) مليار ريال مما يعد مؤشراً جيداً كما أنه قد أعلن أن هذا العجز المتوقع سيتم تغطيته من خلال الاحتياطي، ولفت النظر إلى أن كل هذه المؤشرات في الموازنة مع توقعات الهيئات والمنظمات الاقتصادية العالمية وما نجحت فيه المملكة من بيع سندات بقيمة 17 مليار دولار وما عكسه ذلك من الثقة الدولية في الاقتصاد السعودي والسياسة المالية والاقتصادية ، تعد جميعها مؤشرات إيجابية تدفع للتفاؤل بمسار اقتصادي تصحيحي صاعد بمشيئة الله خلال السنوات القليلة المقبلة وحتى نهاية برنامج التحول الوطني وصولاً لعام 2030م والذي سيكون فيه الاقتصاد السعودي أكثر قوة ومتانة وتنوعاً.

وفي الختام سألت قيادات مجلس الغرف السعودية الله سبحانه وتعالى أن يمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة الخير والعطاء لهذا الوطن الغالي وشعبه الكريم، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.

على صعيد آخر قال معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني إن الميزانية الجديدة للعام 2017 تحمل رؤى المملكة وتطلعاتها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه، باعتبارها أول ميزانية عقب إقرار رؤية المملكة 2030 مما يؤكد مدى الالتزام الذي تعتزم القيادة الرشيدة بإنجازه تجاه الوطن والمواطنين، وتحقق لهم سبل الرفاهية.

وهنأ معاليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده ، وسمو ولي ولي العهد ، حفظهم الله، عقب إقرار الميزانية، داعياً الله أن تكون ميزانية خير وعطاء، وتحقق ما تصبو إليه المملكة من رفاهية وحضور فاعل على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكد معاليه على تنامى دور المملكة منذ تأسيسها بشكل كبير، بالإضافة إلى دورها المؤثر في المنطقة والعالم ومواجهة التحديات، وقد التزمت الحكومة في رؤية 2030 بالعمل وفق معايير عالية من الشفافية والمساءلة، وإدارة الموارد المالية بكفاءة واقتدار والمحافظة على الموارد الحيوية والتفاعل مع الجميع، وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتدفق الاستثمارات ورفع مستوى التنافسية.

وأبان معاليه أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية بفضل من الله عز وجل ثم بفضل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، وكذلك الجهود المبذولة في خدمة الوطن والمواطنين، وأن المملكة ماضية في التنمية والتطور في شتى المجالات.

وذكر معاليه أن المملكة تواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية الاقليمية والدولية وأنها قادرة على تجاوزها في ظل المتابعة الحثيثة من لدن القيادة الرشيدة، وأن الميزانية بالتوافق مع رؤية المملكة 2030 ستعمل على تقليل الاعتماد على النفط، والتحول نحو استثمار المقومات التي يمتلكها الوطن في الصناعات غير النفطية، والسياحة وزيارة الحرمين الشريفين وغيرها.

وأوضح معاليه أن المملكة تشهد تقدماً في المجالات التعليمية في ظل الدعم السخي حيث واصلت الجامعات أدوارها الأكاديمية والتعليمية والبحثية في خدمة المناطق والمدن التي تحيط بها، كما واصل برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي مسيرته، فأتاح لأبناء الوطن الدراسة في الجامعات العالمية المرموقة مما سينعكس إيجاباً على مستقبل المملكة.

ونوه معاليه إلى الجهود التي يقوم بها رجال الأمن في مواجهة العدو ودحره في الحد الجنوبي والقضاء على الإرهاب والإرهابيين بالداخل، وأن هذه الجهود أسهمت في حفظ أمن المملكة، لافتاً إلى أهمية دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن المخربين، داعياً الله أن يحفظ للوطن قيادته وأن يديم عليه الأمن الرخاء.

وأكد معالي مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي بأن صفحات التاريخ تشهد بأن المملكة العربية السعودية بحكمة وجهود قادتها ورجالها المخلصين قادرة دائماً على تجاوز الظروف والأزمات الاقتصادية ولذا فقد جاءت ميزانية هذا العام التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان متجاوزة ما يعانيه الاقتصاد العالمي من انكمَاش وتراجع.

لقد كفلت الميزانية استمرار السياسات والمشاريع التنموية في شتى المجالات، التي تحمل للوطن والمواطن الخير والرفاهية، والحياة الكريمة والقفز بمشروعنا التنموي الطموح إلى مستقبل مشرق.

لقد اهتمت الميزانية بتنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية، وبالترشيد وكفاءة الإنتاج والإنفاق، ومحاربة الهدر والفساد، ورَفْـع رايات الإفصاح والنزاهَــة والشفافية، وقد حضرت الميزانية متوازنة، وكان فيها البشرى أن 40% من إيراداتها غير نفطية، والإنجاز بخفض العجز والـدّين العام، وفي هذا شهادة بأن برنامج التحول الوطني 2020م نجح في تنويع الدخل، وخلق روافِـد مالية جديدة، وأنه بهِـمّـة الرّجال قَــد حَـقّـق إنجازات كثيرة خلال فترة قصيرة!

ميزانية هذا العام بأرقامها وسياساتها وبرامجها ومؤشراتها جاءت – ولله الحمد – طموحة ومتفائلة، وهذا يفتح أبواب الأمل بمستقبل أفضل للوطن وأجياله القادمة، ولأن المواطن شريك في مسيرة التنمية الشاملة فواجبه العمَـل ، والالتفاف حول قيادته لبناء وطنه، وحمايته من أعداء يتربصون به،ندعو الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده، وولي عهده، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

وقال الدكتور خالد عبدالقادر دقل نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية بالمدينة المنورة :لقد حملت ميزانية هذا العام العديد من القررات الايجابية التى تصب لصالح المواطن وخصوصا ذوى الدخل المحدود وذلك من خلال العديد من القررات الاقتصادية والدعم المالي لهذه الشريحة من السعوديين وتؤكد هذه الخطوات حرص حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حفظه الله، على العيش الكريم للمواطن واسرته ان الحديث بالتفصيل عن هذه القررات يطول ولكن نختصرها ونقول انها بداية الرؤية الاقتصادية السعودية التى بدأت تعطي ثمارها منذ انطلاقتها في عامها الاول .

وقال مدير عام الدفاع المدنى بالمدينة المنورة العميد خالد بن احمد الداموك:مما شدني بهذه الميزانية عدم فرض ضريبة على اكثر من 100 منتج من المنتجات الرئيسة التى تمس معيشة المواطن ورفاهيته وان التوازن المادي الذي اقر في هذه الميزانيه بين الايرادات والمصروفات هي خطوة اقتصادية حكيمة ونظرة بعيدة المدى للاستقرار المالى المستقبلي وان تقليل الاعتماد على النفط بالمرحلة الاقتصادية المقبلة له مؤشر هام جدا على الاعتماد على النمو الاقتصادي المختلف للقطاع الخاص بالمملكة .

وقال الأستاذ محمد بن سليمان حسان مدير عام فرع وزاره الخدمة المدنية : هذه القرارات يأتي في مقدمتها تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني وتطوير مناخ القطاع الخاص وحماية المواطن من زيادة الاسعار وذلك من خلال الدعم للمواطن المستحق لذلك ولعل من اهم ركائز ميزانية هذا العام هو الوضوح والشفافية في بياناتها التى تتنوع مداخلها مع خفض الهدر في بعض المصروفات السابقة وان زيادة 6 % عن 2016 يأتي من حرص الدولة على الاستمرار في التنمية المستدامة واستمرار المشاريع والتوظيف في مايهم المصلحة العامة .

المهندس صالح عبدالعزيز الجبلاوى مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة قال:لقد تابعت مع اخواني المواطنين تلك القرارات التى صدرت مع بيانات ميزانية هذا العام والتى سعت الدولة من خلالها على المحافظة على المكتسبات الاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطن من خلال دعم المواطنين بمختلف شرائحهم قبل اعتماد الزيادة في الاسعار المستقبلية لبعض السلع ومن ملامح هذا برنامج حساب المواطن وذلك لأهمية دعم الأسر خصوصا ذوي الدخل المنخفض والتى تنطلق من مطلع شهر فبراير وأسأل الله ان يحفظ حكومتنا الرشيدة التى تضع خدمة مواطنيها في اولى اهتماماتها .

وقال المدير العام لفرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد عبدالرحمن البيجاوي: ان هذه القرارات العديدة الاقتصادية المتنوعة التى رافقت ميزانية هذا العام تؤكد للجميع ان هذه البلاد المقدسة ومواطنيها في ايد امينة وحكومة رشيدة تحرص كل الحرص على استقرار وتنمية هذه البلاد في مختلف المجالات والسهر على راحة وامن مواطنيها وبذل كل غال ونفيس في سبيل الاستقرار المعيشي رغم مايشهده العالم من تقلبات اقتصادية تؤثر على الاقتصاد العالمي لمختلف الدول ولتستمر هذه السياسة الممنهجة التى تحرص على أن رفاهية شعبها هي الأهم.

وقال مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي الشهراني : إن التوازن الاقتصادي لميزانية هذا العام والخطط المستقبلية لرؤية 2030 هي من ابرز الملامح التي بدأت تظهر بوضوح ويفهمها الجميع وهناك خطوات اقتصادية كبيرة متنوعة تهدف السعودية لتحقيقها من خلال العديد من القرارات الاقتصادية سواء في الانفاق او تنويع المداخل في سبيل عدم الاعتماد على البترول وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة بفعالية في الرؤية الاقتصادية للملكة نحن سعداء كمواطنين ومسؤولين ان نرى بلادنا الغالية تسيرعلى خطط اقتصادية واضحة رغم الانخفاض الكبير الذي يشهده قطاع البترول وتؤكد هذه السياسة ان هناك من يخطط بتفكير منطقي وسليم لسلامة الاقتصاد السعودي.

وقال الشيخ عبد الغني حسين رجل الأعمال: واضح أن هذه القرارات التي رافقت ميزانية هذا العام تميزت بمنطق الحكمة والرؤية الاقتصادية الواضحة التي ستسير عليها المملكة بغض النظر عن التجاذبات الاقتصادية وذلك من خلال عدة اهداف ابرزها دعم المواطن ماديا حتي لايتأثر مستواه المعيشي لدعم الاستقرار المالي وتجاوز المؤثرات الاقتصادية التي ستتخذ خلال الفترة القادمة. نسأل الله العلي القدير أن يوفق القيادة الرشيدة لمايحب ويرضى والتي تعودنا منها كل خير.”