أمراء ووجهاء وأعيان يعزون أسرة أبو داوود

جدة – سمير القباطي
استقبل آل ابو داوود المعزين في فقيدتهم السيدة زينب احمد حسين صعيدي الذي ووري جثمانها الثرى في مقبرة امنا حواء بجدة. وقد م للعزاء عدد من الأمراء والوجهاء والمسؤولين والأعيان.
والفقيدة والدة كل من المهندس حسين حسن ابو داوود والسيد حيدر حسن ابو داوود والمهندس محمد حسن ابو داوود والسيد عمر حسن ابو داوود والسيدة حفصة حسن ابو داوود والسيدة حبيبة حسن ابو داوود والسيدة سهير حسن ابو داوود
ويشار الى ان اليوم الثلاثاء آخر أيام العزاء في بيت المرحوم الشيخ اسماعيل علي ابو داوود شارع التحلية وللنساء في دارها – رحمها الله – طريق المدينة جنوب شرق فرع وزارة المالية شارع الكوثر.