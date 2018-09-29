أمراض القلب من أكبر مسببات الوفاة

الدمام- حمودالزهراني

استبعد استشاري في أمراض القلب والقسطرة، أن تكون الفواكه والثوم وبعض الأعشاب علاجاً ناجعاً في أمراض القلب وانسداد الشرايين، أنما هي مساعدة في الوقاية.

وكشف د. هاني عبدالهادي، استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية، خلال تدشين المرحلة السابعة من ديوانية الأطباء في لقائها الــ 48 بعنوان (القسطرة القلبية .. الماضي والحاضر.. رحلة في الزمن) بالخبر، أن نسبة الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بالمملكة تقريباً 45% وهي أكبر مسببات الوفاة.

ولفت، إلى أن أمراض القلب تدخل فيها بعض العوامل ومنها العوامل الوراثية، والسمنة، والضغط، والدهون، والتدخين، وعدم ممارسة الرياضة، مشيراً في ذات السياق إلى أن نسبة الاصابة بأمراض القلب لدى الرجال الضعف مقابل النساء ، مؤكداً أن القسطرة الفورية أفضل علاج للجلطة القلبية مقارنة بإستخدام المذوبات،

مبيناً أن أسباب التكلس في القلب تعود إلى ترسبات مزمنة من الدهون تعود لطريقة الغذاء، ويزداد لدى مرضى السكري والمدخنين.

وطمأن استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية، أن ضيق الشرايين بنسبة 50% قد لا يؤثر على الإنسان، أما إذا تجاوز نسبة التضييق في الشرايين 70% فلابد من عمل قسطرة استكشافية.