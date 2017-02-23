أمريكا: (الأطلسي) أقوى حلف في التاريخ

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نيويورك- وكالات

صرحت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي أن تطوير علاقات واشنطن مع موسكو لا يمكن أن يتم على حساب أمن الحلفاء في أوروبا.

وقالت هيلي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الثلاثاء: “الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هنالك إمكانية لتحسين العلاقات مع روسيا. ولكن لا يمكننا التعاون معها على حساب الأصدقاء والشركاء الأوروبيين”.

وأشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى وجود مخاطر مشتركة تواجه البلدين وأنه لا بد من التعاون للتصدي لها.

وقالت نيكي هيلي إن حلف شمال الأطلسي “أقوى حلف في التاريخ” وإن الولايات المتحدة ملتزمة بتحالفاتها في أوروبا.

وأضافت أن الولايات المتحدة تسعى لأن يكون الحلف “أكثر فعالية”.

وكانت هيلي تتحدث إلى مجلس الأمن الدولي الذي اجتمع لمناقشة النزاعات في أوروبا.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف التقى بنظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون في 18 فبراير/شباط وبحث معه عددا من القضايا.