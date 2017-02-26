أمريكا تحذر من هجوم إلكتروني إيراني على شركاتها في الخليج

شارك عبر واتساب

واشنطن ــ وكالات

توقعت وكالة الأمن القومي الأمريكي أن تواصل إيران سلسلة هجماتها الإلكترونية في عدد من دول الشرق الأوسط ، وتسعى لزيادة فعاليتها، من خلال تكتيكات وتقنيات مختلفة، للتحايل على الضحية “شبكة الحواسيب” عقب الهجمات السابقة لفيروس “شمعون 1″ و”شمعون 2”.

وبحسب موقع “واشنطن فري بيكون” الأمريكي، فإن تقريراً من وزارة الداخلية حذر من إمكانية عودة البرمجيات الخبيثة المدمرة، ويتوقع أن تكون هذه المرة الشركات الأمريكية العاملة في المنطقة هدف إيران القادم.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تُستهدف الشركات الأمريكية عن طريق برنامج “شمعون” أو ببرمجية خبيثة أخرى تكون مشابهة له، وقد تكون مخصصة للتدمير، وليس لسرقة بيانات أو التجسس.

ونقل الموقع عن أحد الخبراء في الأمن الإلكتروني، ويملك معلومات عن الهجمة الأخيرة التي تعرضت لها دول خليجية “رفض الكشف عن هويته”، أن العملية منسوبة لمجموعتين من القراصنة تنشطان في إيران، وتدعى “مجموعتي كادال وتشافير” في دوائر الأمن الإلكتروني،

مشيراً إلى أن فيروس “شمعون 2” صمم بهدف إلحاق الضرر بأي منظومة معلوماتية يخترقها، مؤكداً أن الهجوم الأخير لم يكن فعالاً مثل الهجمة السابقة التي وقعت في عام 2012.