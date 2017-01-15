أمريكا تدافع عن اليابان بطائرات الشبح

أتلانتا- سي ان ان

مقتلات “F-35 سترايك فايتر”، أغلى منظومات الأسلحة وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة، في طريقها إلى اليابان لتكون “حجر الزاوية” في قوات الدفاع الأميركية في المحيط الهادئ.

إذ غادرت أولى مقاتلات “F-35B” التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية، ولاية أريزونا، الاثنين، ضمن عملية نشر “طائرات الشبح” الأولية في الخارج.

وتتجه المقاتلات إلى محطة “إيواكونى” لمشاة البحرية الجوية، التي لا تبعد كثيراً عن هيروشيما، في جزيرة “هونشو” اليابانية.

وقالت اللفتنانت كارولين فوت من قوة مشاة البحرية الثالثة في اليابان لـCNN، إن إرسال مقاتلات تبلغ ثمنها 104 ملايين دولار إلى “إيواكونى”، تُظهر “التزام واشنطن بالدفاع عن اليابان بأحدث المعدات وأكثرها قدرة في مخزون الولايات المتحدة.”

وأضافت فوت: “ستون حجر الزاوية في قوة مشتركة متعددة المهام لديها مرونة محسنة في المهمات وفعالية لا مثيل لها في تدمير كل التهديدات الجوية والبرية.”