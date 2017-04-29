أمريكا تدعو للضغط على روسيا لإنهاء الحرب في سوريا

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الأمم المتحدة-رويترز

حثت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي مجلس الأمن الدولي على تركيز “كل الأنظار وكل الضغط” على روسيا لمحاولة إنهاء الصراع في سوريا مطالبة المجلس بالتحرك على الرغم من احتمال استخدام موسكو لحق النقض (الفيتو).

وقالت هيلي عن روسيا حليف الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية التي تعصف ببلاده منذ ست سنوات “هم الذين يمكنهم أن يوقفوا هذا إذا أرادوا… نحتاج إلى ممارسة ضغط على روسيا.”

واستخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن ضد ثمانية قرارات بشأن سوريا لحماية حكومة الأسد من إجراءات للمجلس وكان أحدثها منع المجلس من إدانة هجوم بأسلحة كيماوية في وقت سابق هذا الشهر قتل عشرات الأشخاص كثيرون منهم أطفال. وساندت الصين روسيا واستخدمت الفيتو ضد ستة قرارات.

وأبلغت هيلي اجتماعا للمجلس يوم الخميس بشأن إيصال المساعدات إلى سوريا “سأستمر في حث مجلس الأمن على التحرك وأن يفعل شيئا بصرف النظر عما إذا واصل الروس استخدام الفيتو لأنه صوتنا الذي يجب أن يُسمع.”

وأضافت قائلة “روسيا تواصل حماية النظام السوري.. روسيا تواصل السماح لهم بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الناس الذين يحتاجونها.. روسيا تواصل حماية زعيم يستخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه.”