أمريكا تستعد لرفع عقوبات مالية عن السودان

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واشنطن- وكالات

قال مسؤول أمريكي كبير يوم الخميس إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن تخفيف بعض العقوبات المالية عن السودان لجهوده التي بذلها في الآونة الأخيرة في المساعدة في مكافحة الإرهاب.

وأضاف المسؤول لرويترز قبل الإعلان المتوقع من البيت الأبيض “التخفيف المحدود للعقوبات هو اعتراف بالتقدم الذي أحرزته حكومة السودان.” ولم يتضح على الفور العقوبات التي سيتم رفعها.

وفرضت الولايات المتحدة في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب. وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في دارفور.

وظهرت دلالات العام الماضي على تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة والخرطوم. وفي 20 سبتمبر أيلول رحبت وزارة الخارجية بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي في بيان آنذاك اتخذ السودان خطوات للتصدي لتنظيم داعش و”جماعات إرهابية أخرى وسعى لمنع تحركها في السودان وداخله.”