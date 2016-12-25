أمريكا تشترط على المسافرين كشف حساباتهم الالكترونية

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واشنطن – وكالات

قال مسؤول أمني أمريكي: إن السلطات الاتحادية الأمريكية دعت سلطات إنفاذ القانون المحلية إلى توخي الحذر من أن عناصر بتنظيم داعش الإرهابي يدعون عبر الإنترنت إلى مهاجمة التجمعات، بما في ذلك الكنائس أثناء العطلة في الولايات المتحدة. واستبعد التحذير الذي صدر في نشرة إلى سلطات إنقاذ القانون المحلية وجود تهديدات مؤكدة محددة.

من جهة أخرى، قال مسؤولون أمريكيون، ووثيقة اطلعت عليها رويترز: إن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب طلب من وزارتين قائمة بأسماء المسؤولين الحكوميين الذين يعملون في برامج لمكافحة الإرهاب.

وتضمن الطلب المقدم إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي مجموعة من البرامج التي تسعى لمنع العنف من جانب أي متطرفين من أي فئة، بما في ذلك عمليات التجنيد التي تقوم بها الجماعات الإرهابية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وانتقد ترامب مرارا الرئيس باراك أوباما قائلا: إنه لم يقم بما يجب لمكافحة . وقال مسؤولون يعملون في المجال: إنهم يخشون أن تسعى الإدارة المقبلة لتقويض الجهد الذي بذلته إدارة أوباما في مكافحة الإرهاب.

وقال مسؤول حكومي: “يختارون بضع قضايا ويسألون عن أناس يعملون بها.” وطلب المسؤول عدم نشر اسمه، وهو ما يعكس مخاوف العاملين في مثل هذه الملفات من أن تهمشهم الإدارة الجديدة