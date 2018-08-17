أمريكا تشكّل “مجموعة عمل” لتعزيز الضغوط على إيران

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الخميس، عن تشكيل فريق جديد على مستوى رفيع لتركيز الجهود الأميركية والدولية في سبيل تعزيز الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على إيران.

وسيقود فريق “مجموعة العمل بشأن إيران” استراتيجية “الضغوط القصوى” التي تتبعها واشنطن لتغيير سلوك طهران، ويشمل ذلك فرض عقوبات محتملة على دول أخرى تقوم بمبادلات تجارية مع طهران.

وسيرأس المجموعة بريان هوك الذي سيكون الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية حول إيرانـ وهوك، الذي يشغل حاليا منصب مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، كان مسؤولا عن الجهود التي أخفقت لحشد دعم حلفاء الولايات المتحدة لقرار الرئيس دونالد ترمب في مايو الانسحاب من الاتفاق النووي.

وقال بومبيو “منذ نحو 40 عاما والنظام في طهران مسؤول عن سيل من العنف وسلوك مزعزع للاستقرار ضد الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا وأيضا ضد الشعب الايراني نفسه”.

وأضاف “أملنا ان نتمكن في يوم ما قريبا من التوصل الى اتفاق جديد مع إيران، لكن يجب علينا رؤية تغييرات أساسية في سلوك النظام داخل حدوده وخارجها”.

وقال هوك خلال الاعلان عن مجموعة العمل “هذا الفريق ملتزم بجهد دولي قوي لتغيير سلوك النظام الايراني”، وأضاف “نريد ان نبقى متوافقين بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا حول العالم”.