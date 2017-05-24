أمريكا تعتقل امرأة لمحاولتها إرسال تكنولوجيا متعلقة بالفضاء للصين

شارك عبر واتساب

قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن السلطات ألقت القبض على امرأة من كاليفورنيا يوم الثلاثاء بخصوص اتهامات اتحادية بالتآمر لشراء وإرسال تكنولوجيا حساسة تتعلق باتصالات الفضاء بصورة غير قانونية إلى بلدها الأصلي الصين.

وأضافت الوزارة أن من المتوقع استدعاء سي تشين المعروفة أيضا باسم كاثي تشين (32 عاما) والمنحدرة من بومونا إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في وقت لاحق يوم الثلاثاء فيما يتعلق باتهامات وردت في لائحة اتهام قدمتها هيئة محلفين كبرى في 27 أبريل نيسان.

وقالت إن تشين متهمة أيضا بالتآمر وغسل الأموال والإدلاء ببيانات كاذبة في طلب للهجرة واستخدام جواز سفر مزور